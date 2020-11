La cara de Álvaro Cervera, un poema. Su análisis, desolador. Pero es que ante la Real Sociedad, no hubo más cera que la que ardía. El Cádiz no tuvo ni un atisbo de opción de poder empatar siquiera al líder de Primera División. El equipo amarillo fue un juguete en manos de un niño llamado a ser hombre esta temporada. La Real demostró que hay equipos que están ahora mismo a años luz del conjunto cadista, y por desgracia equipos como el donostierra no son únicos en Primera.

Cierto es que el Cádiz ha demostrado capacidad competitiva en la mayoría de partidos de esta temporada, pero ante el equipo de Imanol se vio a un conjunto impotente, falto de recursos e incapaz de tirar a puerta. Sin olvidar bajas muy importantes en el equipo amarillo, hay que mentalizarse que la temporada será bonita, sí, pero también muy complicada de cara a conseguir la permanencia. Por supuesto que es posible lograrlo, pero habrá que remar como buenos troyanos.

