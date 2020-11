Cádiz - Real Sociedad (0-1): Los amarillos no pueden ante un líder muy superior

La Real Sociedad salió más líder del Ramón de Carranza al ganar por 0-1 al Cádiz gracias a un tanto del sueco Alexander Isak a los 65 minutos, en un encuentro caracterizado por la neta superioridad visitante y el aluvión de juego que, por momentos, arrinconó a los gaditanos en su área.

Tras este resultado, la Real Sociedad se consolida en solitario en el liderato, con 23 puntos en diez jornadas, y el Cádiz en la mitad de la tabla, conservando la renta obtenida en los primeros partidos de la competición liguera.

Los amarillos no tuvieron opciones en ningún momento de lograr siquiera el empate. El dominio vasco fue muy superior durante todo el choque.

Cervera: "Me voy triste del partido"

Enorme pesar en un Álvaro Cervera que se marchaba del partido ante la Real Sociedad sin ver a su equipo ser capaz en ningún momento de conseguir algo de provecho ante el líder de Primera División. Claro como siempre, Cervera no tenía ni tiene pelos en la lengua para definir a su equipo.

"Ha sido un monólogo de la Real Sociedad, muy cómodo en el campo y creándonos peligro. No hemos logrado hacer peligro, ni evitar que nos lo hagan. Han sido mejores que nosotros en todas las facetas del campo y nos han superado en todo. El rival sacaba la pelota con mucha facilidad y hemos intentado evitar eso, cuando tenían la pelota Merino y Silva hacían peligro y con gente más rápida henos intentado frenar eso".

Cervera reconocía lo evidente, el Cádiz apenas creó peligro. "No nos hemos acercado en todo el partido. Nos hemos acercado cuando íbamos por detrás y ya ellos guardaban el resultado. Echar de menos lo echas de menos a todos los jugadores", decía sobre las bajas.

"No vamos a ganar el partido por marcar tres goles al rival. Nos falta mucho para en esta categoría marcar dos goles cuando queramos. Han sido superiores y con cara de estar preocpuado es que el rival nos ha hecho todas las ocasiones que ha querido", explicaba Cervera.

"Se ve la diferencia entre unos y otros"

El entrenador cadista explicaba que jugando uno u otro, "el plan siempre es el mismo pero cuando defendemos mejor tienes posibilidad de hacer una contra y robar balones, si no lo hacemos es difícil que podamos atacar. No somos un equipo para atacar posicionalmente, no tenemos ese estilo de juego. Podemos atacar si defendemos bien, si cada ataque del rival acaba en córner o lo que sea es muy complicado. Si todos nuestros ataques son desde atrás es muy difícil. No hemos sido capaces de robar un solo balón".

Ahora más que nunca hay que dar valor a los 14 puntos del Cádiz. "Cuando tocan estos equipos se empieza a ver la diferencia entre unos equipos y otros. Hay que darle valor a lo que tenemos y pensar que hay que seguir rascando puntos donde podamos porque esto no va a ser fácil".

Respecto al cambio de Iza, el técnico lo explicaba así: "He visto que no estaba bien Iza, lleva tiempo parado y no estaba defendiendo como es habitual porque es normal, lleva tiempo parado".

Cuestionado por Malbasic, el míster tenía claro que no era una cuestión de nombres o un jugador en concreto. "Si eres delantero y todas las pelotas que te llegan mal y divididas es complicado. Son jugadores que desaparecen, como Salvi por ejemplo. Si el equipo tiene cierta inercia para arriba pueden aparecer pero no hemos limitado a defender".

La próxima cita es vital para el Cádiz. "Partidos contra el Elche son parecidos pero también hacen daño si no logras sumar. Luego viene el Barcelona y tenemos que puntuar porque sino te metes en un pozo. Hay que seguir y pensar que no hemos estado bien ante la Real Sociedad pero siempre se pueden hacer cosas bien ante rivales superiores pero hoy es el partido que más triste acabo porque el rival ha sido superior en todo, y no creo que lo puedan ser en todo", concluía Cervera.