Alavés - Cádiz: Un punto que vale mucho (1-1)

Puntos y no perder ante rivales directo valen mucho más de lo que parece. El Cádiz ha sumado cuatro de seis ante dos rivales de su Liga, a los que además tiene ganado el 'goal average' tras los enfrentamientos directos con ambos. Más que el punto sumado, el hecho de privar al Alavés de sumar tres es algo muy importante en esta dura pelea por alcanzar la salvación.

No fue el mejor partido del Cádiz, sobre todo en ataque. En defensa estuvo bien salvo en el penalti cometido por Salvi que propició que el equipo de Abelardo se pusiera por delante en el marcador. Si no hubiera sido por ese penalti, otro gallo habría cantado en un partido que el equipo de Cervera tenía perfectamente controlado.

Mauro duró cinco minutos en el partido. Eso hizo que Cervera tuviera que meter en el campo a Salvi para jugar de lateral derecho y Fali volver al central. La primera parte, más allá de ese contratiempo, marchaba con un Alavés que quería y no podía hasta que llegó el penalti que trasnformó Joselu.

Premio al final

En la segunda parte, el Alavés administraba bien su renta frenando a un Cádiz que le costaba una barbaridad crear peligro en zona ofensiva. Los minutos pasaban y el Cádiz se atascaba. Los amarillos lo intentaban pero se perdían en un centro del campo que controlaba bien el equipo de Abelardo.

Cuando peor pintaba el partido, una falta sobre Cala de Manu García era señalada como falta. El jugador local era expulsado y Álex, siempre dispuesto en los momentos claves de partidos importantes, metía el penalti que ponía el empate. Contra diez, el Cádiz se iba a por la victoria y Malbasic tuvo el triunfo pero ejecutó fatal un gran pase de Jonsson dentro del área. Un punto que permite al Cádiz sumar y mantener lejos a un rival directo como el Alavés. Este Cádiz sigue compitiendo contra viento y marea.

Cervera: "El resultado es bueno"

Un punto que sabe a gloria viendo que "todo el partido hemos estado por detrás en el marcador". Así lo recuerda un Álvaro Cervera que no obvia el mal partido de su equipo sobre todo en labores ofensivas. El técnico sabe que a sus jugadores les cuesta un mundo generar juego ofensivo, que todo el poderío está a la hora de defender. De ahí que resultados como este ante un rival directo sean algo más que un punto.

"El resultado es bueno. Hemos ido perdiendo todo el partido y no hemos tirado a gol salvo en la única ocasión de Malbasic que tampoco ha ido a puerta. No hemos jugado bien el partido, no hemos atacado bien, nunca lo hemos hecho. Hemos tenido la suerte de empatar en una jugada de estas de VAR. Hemos bajado a Álex a la defensa y contra diez si hemos hecho cosas tras cambiar a jugadores de posición porque si no el equipo tiene sus carencias y se ven", explica el entrenador.

Cervera sabe que su equipo lo está dando todo en la temporada y ahí se ve en la clasificación. "El Cádiz está compitiendo, no se si mejor o peor pero lo está haciendo. No somos el mejor equipo y estamos compitiendo ante equipos mejores o que llevan más tiempo en Primera. Se nos mira por muchos aspectos, los goles en contra y a favor. Estamos compitiendo para que las cosas que no estamos haciendo las podamos hacer. Un equipo que no nos ha tirado a puerta nos ha tenido todo el tiempo por detrás en el marcador por un error nuestro. La realidad es que el equipo que menos errores comete es el que puede sacar los partidos adelante".

