Alavés - Cádiz: se acabó lo que se daba (1-0)

Se acabó lo que se daba. El Cádiz volvió a tirar por la borda un partido, tres puntos y la posibilidad de seguir dando vida a su entrenador firmando otro partido lamentable. Un encuentro de 0-0 pero que decidió complicarse con un penalti absurdo de Iván Alejo al comenzar la segunda mitad. Quedaba un mundo por delante pero el cuadro cadista no tiró a puerta en toda la segunda mitad.

Un equipo que sigue hundido, muerto y que ve como su entrenador se va a la calle con una racha escalofriante de 17 encuentros sin conocer el triunfo. No hay que enderece esto por el momento, no hay fichajes ni entrenador nuevo. Manuel Vizcaíno ha mantenido a Sergio porque no ha encontrado sustituto y sigue confiando en una plantilla que ahora mismo está rindiendo a un 10%. Una situación casi dramática de un equipo que le ha regalado al Alavés media permanencia tras otro partido horrible.

La reacción de Sergio

Cara de destituido. El rostro era el espejo del alma y Sergio sabía cuando el árbitro señalaba el pitido final que sus minutos como entrenador del Cádiz eran los últimos. Una situación muy complicada para el técnico que se ya se remetía a la decisión de Manuel Vizcaíno. «Por nosotros lo que nos digan, si mañana tenemos que entrenar lo haremos».

El técnico destacaba que «para vivir cosas bonitas también hay que vivir las crueles. Nos hemos sostenido en la red de salvación a pesar de no ganar partidos pero desde Navidad primero en Granada, el otro día en Valencia y hoy es ahondar en la herida. La situación es muy complicada, los jugadores lo están intentando. La relación que tienen conmigo es magnífica pero las cosas no están saliendo«.