Aitor García: «No tengo nada que reprocharle ni al Cádiz ni a Cervera»

Aitor García regresa este viernes a su "casa con muchas ganas, porque la verdad es que hace tiempo que no venía a Cádiz, en concreto, y a Andalucía". El onubense llega en un excelente momento de forma que él mismo considera "el mejor momento de mi carrera profesional" enrolado en las filas del Sporting de Gijón. La pasada jornada marcó dos goles al Zaragoza y explica que "aquí me encuentro muy cómodo. He encontrado el sitio que yo buscaba. Además tenemos un grupo muy bueno y el míster confía en mi, por lo que intento ofrecer lo mejor de mi y las cosas están saliendo de cara"

Para el extremo será su primer regreso a Carranza con otra camiseta, ya que el año pasado estuvo cedido, primero en el Rayo Majadahonda y luego en el Sporting, pero no se dieron las circunstancias para su vuelta a casa. "Será un partido muy especial personalmente porque en Cádiz he vivido cosas que no he podido vivir en otros equipos, durante estos dos últimos años, como jugar el play off de ascenso a Primera, el ascenso a Segunda o la eliminatoria ganada ante el Betis. Aún hoy sigo recibiendo mensajes de apoyo tanto de amigos que allí dejé como de los aficionados cadistas. Será bonito volverme a encontrar con ellos y también con mis excompañeros. Por todo ello, y porque además vendrá mi familia a verlo, es un partido que lo tengo marcado en rojo desde que empecé la temporada". La afición cadista le puso el apodo del 'Ribery de la bahía' que Aitor recibe "con mucho cariño".