La Comisión de Seguimiento de la Sequía del Guadalete-Barbate mantiene las medidas de ahorro

La Comisión de Seguimiento de la Sequía de la Demarcación Hidrológica del Guadalete-Barbate ha aprobado este martes el mantenimiento de las medidas de ahorro que se acordaron en esta misma comisión, celebrada el pasado mes de mayo, ante la situación de sequía prolongada que se da en los distintos sistemas.

Estas medidas serán sometidas a revisión a comienzos del próximo año 2025 para establecer las modificaciones que fueran necesarias en función de la situación hidrológica en ese momento, según ha indicado el secretario general del Agua, Ramiro Angulo, que ha presidido esta reunión, en la que también han participado representantes de las administraciones que ostentan competencias hídricas en el territorio y vocales de los usuarios de distintos usos del agua y de organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas.

El sistema Guadalete, que se encuentra en estado de alerta, continúa con el límite de 225 litros por habitante y día para el consumo de agua para abastecimiento de uso urbano en sus 19 municipios (Alcalá de los Gazules, Algar, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina-Sidonia, Paterna de Rivera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Vejer de la Frontera, Cádiz, Conil de la Frontera, Chiclana, Chipiona, Trebujena, Barbate y Benalup).

En el Sistema Barbate, centrado exclusivamente en regadío y que se encuentra en estado de emergencia, la Comisión de Gestión de la Sequía establece, según lo recogido en el Plan Especial de Sequía (PES), que el volumen de riego se reducirá en los mismos términos que en el año hidrológico anterior 2023-2024.

Así, se mantiene también la medida de ahorro del 50% de los recursos superficiales y procedentes de aguas subterráneas que se utilizan en las zonas regables de los sistemas Guadalete (Costa Noroeste, Bajo Guadalete, Guadalcacín, Bornos y Villamartín) y Barbate (explotaciones de regadío ubicadas entre los municipios de Alcalá de los Gazules, Barbate, Vejer de la Frontera, Medina Sidonia y Benalup). Para el uso industrial en el Sistema Guadalete continúa la medida de ahorro del 10%.

Los sistemas de Sierra de Cádiz y Abastecimiento a Tarifa se encuentran en situación de normalidad y no es necesario adoptar ninguna medida en estos momentos.

Otros usos del agua

Se mantiene la vigencia de la autorización excepcional que permite el baldeo de calles con agua apta para el consumo humano por motivos de salud pública y aumento de dotación de riego para supervivencia en zonas verdes en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate en las zonas con escasez severa o grave.

Esta circunstancia se permitirá siempre que en el municipio no existan otros recursos no aptos para el consumo humano que pueden emplearse en el baldeo o, existiendo, sean insuficientes para llevar a cabo dicho baldeo. Además, en ningún caso, el empleo de agua destinada al consumo humano en operaciones de baldeo por motivos de salud pública supondrá que se superen los volúmenes de abastecimiento aprobados en la Comisión de Gestión para la Sequía.

Asimismo, se autoriza de forma excepcional una dotación máxima de 200 m³ por hectárea y mes para el riego de supervivencia cuando existan especies de especial interés botánico. No obstante, sólo se podrá emplear agua apta para el consumo humano cuando en el municipio no existan otros recursos no aptos para el consumo humano que pueden emplearse en el riego o, existiendo, sean insuficientes para llevar a cabo dichos riegos de supervivencia

En ningún caso, el empleo de agua destinada al consumo humano en operaciones de riego de zonas verdes supondrá que se superen los volúmenes de abastecimiento aprobados en la Comisión de Gestión para la Sequía. Las condiciones de mantenimiento de la medida serán las mismas salvo que el para el riego de zonas verdes el volumen se limitará a 200 metros cúbicos por hectárea y mes con un máximo de un riego semanal.

Piscinas

Las piscinas públicas se encuentran autorizadas y, en el caso de las privadas, son los ayuntamientos y las mancomunidades con competencias en materia de abastecimiento en alta, los que reciban las solicitudes correspondientes y sean remitidas a la Comisión junto con su informe técnico justificativo de compatibilidad con la dotación aprobada para el conjunto del sistema para su consideración (o en cada ámbito municipal en zonas sin regulación).

Estas piscinas deben disponer de un sistema de recirculación del agua, de forma que ésta se use en las cantidades indispensables para reponer las pérdidas de agua por evaporación, limpieza de filtros y para garantizar la calidad sanitaria del agua.

También se podrá autorizar excepcionalmente otros usos de agua como hidro limpiadoras o fuentes bebedero que dispongan de pulsador, siempre que se soliciten expresamente y exista informe técnico justificativo de compatibilidad con la dotación aprobada para el conjunto del sistema, o en cada ámbito municipal en zonas sin regulación.