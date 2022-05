Vera Luque: "El cambio a la comparsa no ha sido tan traumático"

José Antonio Vera Luque es una de las grandes novedades en el COAC 2022. No porque pueda volver a participar, que lo sigue haciendo desde años y con grandes resultados, sino porque pasa de la chirigota a la comparsa. "No estábamos muy lejos de sacar una comparsa, no va a ser un cambio muy radical, pero este año teniendo en cuenta la extrañeza del concurso pues era también una manera de motivarnos", explica el autor en Tangos y Pasodobles de COPE.

"El cambio no ha sido tan traumático, lo podemos decir así, aunque realmente lo estamos notando mucho en la manera de ensayar", apunta. "La clave en la chirigota está en el humor, hasta dos o tres días antes estamos cambiando golpes y añadiendo cosas al repertorio. Teníamos muchos ensayos de hablar, y ahora con la comparsa no hay tanto que debatir por ese tema del humor, que es la gran diferencia entre una agrupación y otra", explica.

Sin presión alguna

Vera Luque apunta que "no estamos calibrado con el resto de comparsas. No tenemos listón ni presión, no podemos compararnos con nadie. No sé como va a resultar todo, a lo mejor lo que llevamos coincide con la idea de la gente. No se sabe qué puede pasar, por un lado me siento tranquilo yendo así. No tengo esa presión del concurso de participar en el COAC", lo que salga salió.

Respecto a las ausencias, sobre todo en chirigotas, Vera Luque destasca que "todo es una caja de sorpresas y es lo bonito del concurso. Es muy complicado saber qué va a pasar".

Escucha la entrevista a Vera Luque en Tangos y Pasodobles