Tino Tovar acepta la "injusta crítica" de Nene Cheza y pasa página

La comparsa de Tino Tovar va a más en el concurso. Tras un discreto pase de clasificatorias, dos buenos pasodobles en cuartos han relanzado a 'Caminito del Falla' en las tablas del teatro gaditano. El propio autor lo reconoce en el micrófono de COPE tras la actuación de su grupo.

"Esta comarsa va a ir de menos a más y estoy seguro que va a gustar mucho. Cuando llegué en clasificatorias solo teníamos tres pasodobles y uno de ellos no lo vamos a cantar. Ahora mismo tenemos el repertorio para semifinales y una letra para la final con los cuplés hechos. He entrado en el concurso y la dinámica va a buen ritmo porque llevas la letra al local y la gente reacciona muy bien".

Cuestionado por la gran polémica del concurso, su pasodoble criticando a Joaquín Quiñones que encontró la respuesta del pregonero y de Nene Cheza, Tovar pasa página. "Prefiero no decir nada más. Agua pasada no mueve molinos y lo que se ha dicho ya está dicho. Que cada uno diga lo que quiera. Acepto deportivamente la crítica aunque la considere injusta y nada más".

Y sobre el nivel del concurso, el autor no oculta que ha escuchado poco. "No miento, me encantaría escuchar el concurso pero no tengo tiempo. Ensayamos, el repertorio y mi vida, no he podido escuchar comparsas. Lo que me cuentan es que todos han ido a su estilo