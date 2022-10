Tangos y Pasodobles. Especial Joaquín Quiñones: "No vuelvo al Falla para que cuatro jóvenes me manden a casa"

Comienza la temporada previa al Carnaval de Cádiz 2023 y por ende los primeros programas del podcast de Carnaval de COPE Cádiz 'Tangos y Pasodobles'. Los meses previos al COAC que volverá a su fecha natural, los meses de enero y febrero, en una fiesta que contará el próximo año con el autor gaditano Joaquín Quiñones Madera como pregonero.

Un reconocimiento que llega tarde para muchos y que COPE ha querido destacar y sobre todo homenajear a uno de los grandes autores de la fiesta gaditana. Un programa especial en el que el autor ha repasado su trayectoria y en el que grandes amigos y autores han querido mostrar su felicitación al autor gaditano.

"He sido un autor que se ha guiado por escuchar historias de la gente y cosas que pasaban a mi alrededor. Hoy en día se escuchan agrupaciones que van más enfocado a la político que otra cosa. En mi trayectoria le he cantado un pasodoble a Carlos Díaz y dos a Teófila Martínez, nada más. Siempre he escrito sobre lo que he visto, tampoco hay que remarcarse tanto en los ideales políticos", insiste. "No me he querido significar nunca, le he dado a las personas cuando había que dar, nada más".

Quiñones ha explicado por qué no ha vuelto al Falla. "En 35 años lo más bajo que he quedado ha sido un octavo puesto. No voy a ir ahora al Falla para que cuatro jóvenes me digan que me vaya para mi casa. No tengo mono de concurso ni pretendo volver, la verdad. Solo he tenido mono de la calle y de cantar en fuera del teatro".

Autores invitados al programa

Un programa que ha contado con los periodistas José Juan Ramos y Alfonso Carbonell, y grandes autores y amigos de Joaquín Quiñones. Pepito Martínez, Fali Mosquera, Manuel Sánchez Alba 'Noly' y José Luis Bustelo.

Pepito le ha tirado el guante: "Si tu quieres volver al Falla cuenta conmigo. Hemos ensayado juntos pero lo que te digo es que hagas primero la letra y luego te doy la música", ha reconocido entre risas.

Fali Mosquera, uno de sus grandes directores. "Joaquín es uno de los grandes, iba a todos los ensayos y siempre estaba con nosotros". Quiñones ha desvelado que tuvo que elegir en un momento entre la música de Noly para 'Los Vikingos' y otra diferente. Por fortuna, y gracias al voto su voto, la comparsa se quedó con la música de Noly.

El propio Manuel Sánchez Alba también ha estado en el programa. "Joaquín es mi amigo y siempre he estado a su lado. La música de Los Vikingos me salió sola pero cuando él me enseñó la letra de 'Con una guitarra' me caí al suelo, no me lo esperaba".

José Luis Bustelo también ha tenido palabras de elogio esperando que algún día Quiñones vuelva al Falla. "Yo he dicho muchas veces que me iba y he vuelto al final", reconocía el músico entre risas.

Asimismo, no han faltado al programa autores que han felicitado al pregonero: Antonio Rivas, Manolín Santander, Manolo Morera, Pepe Mata y Ramoni.

¿Qué comparsas te hubiera gustado sacar?

Quiñones ha hablado del Carnaval de hoy en día. "Ahora hacen falta siete para cantar un pasodoble en la ducha, hay montones de octavillas. Los pasodobles tienen que ser más sencillos".

Asimismo, el pregonero ha reconocido su admiración por grandes como Antonio Martín o Pedro Romero, y las comparsas que le hubiera gustado sacar: "Capricho Andaluz, Los Piratas, Nuestra Andalucía y Blancos y negros. Cuatro comparsas distintos autores que me hubiera encantado firmar yo".

Sobre el pregón, Quiñones reconoce que "haré dos grupos distintos y será un pregón muy gaditano", avisa.