El precioso pasodoble del Canijo de Carmona en 'Herrera en COPE'

Antonio Pedro Serrano 'el Canijo de Carmona' ha dejado letras para el recuerdo en el Carnaval de Cádiz. Letras en forma de pasodobles que han erizado la piel y han dejado un sello muy personal en las tablas del Falla. La sensibilidad del autor sevillano ha siedo siempre única y eso lo ha demostrado en muchas de sus chirigotas.

Una de ellas 'Ricas y Maduras', agrupación del 2011 y primer premio en el COAC, ha sido protagonista en el programa líder de la radio en la provincia de Cádiz y en Andalucía 'Herrera en COPE'. Un programa que siempre tiene una mirada especial para todo lo relacionado con Cádiz y su Carnaval, de ahí que Alberto Herrera, uno de los conductores del programa, haya querido tener un guiño con la fiesta gaditana.

"Cuando acaba la Feria y me voy de Sevilla miro a la izquierda y me voy para Cádiz. He traido un pasodoble del Canijo de Carmona que me vuelve loco y se llama 'Mi media naranja'", ha explicado en antena Alberto Herrera.





Un pasodoble que ha sonado para toda España en Herrera en COPE y que habla de ese amor que nace en forma de pareja y luego se traduce en hijos y a su vez en nietos. Todo sin perder de vista el tipo de la agrupación, de frutas, y con ese cariño y esa sensibilidad que siempre ha tenido el Canijo.