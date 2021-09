Miguel Villanueva : "Esto es la vuelta a las 'fiestas típicas', los carnavales solo son en febrero"

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz rechaza de pleno que la fiesta grande de Cádiz se vaya a celebrar en verano. Su presidente, Miguel Villanueva, se muestra rotundo ante la decisión del Ayuntamiento de Cádiz.

"Los carnavales solo se pueden celebrar en sus fechas, lo demás serán las fiestas que sean pero eso no será carnaval", empieza con rotunidad Miguel Villanueva que añade: "Creía que el Ayuntamiento iba a contar con los colectivos y con los autores pero no ha sido así en absoluto. Con la Asociación de Autores no se ha contado para nada, no ha existido sintonía ni nada. Todo ha sido una decisión unilateral por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Acepto que ellos pueden tener la potestad pero que no lo vengan como algo democrático porque el Carnaval lo forma mucha gente".

Audio

El presidente de los autores recuerda que "el Carnaval se basa en el COAC y la calle, y en el enfado en las agrupaciones ilegales es grande. Esto es la vuelta de las 'fiestas típicas' a mayo. Aquello se hacía en dictadura", recuerda.

"Esto es un paso atrás"

Asimismo, el gran problema puede ser la coincidencia del Carnaval con otras ferias de localidades cercanas a Cádiz. "Todo es un despropósito. Esta decisión la tenía tomada el Ayuntamiento desde hace mucho tiempo y la han querido enmascarar con una falsa participación. El Ayuntamiento había tomado la decisión de un carnaval en junio hace mucho. Nos lo habían filtrado", apunta Villanueva.

El presidente de Autores insiste en que "esto es un paso atrás para el Carnaval 2022 y para el 2023, para ese Carnaval no va a exisitr tiempo apenas para preparar agrupaciones".

También te puede interesar:

Kichi: "La fecha del Carnaval 2022 es inamovible, hemos tenido en cuenta muchas fiestas"

Tangos y Pasodobles: Especial Carnaval de Cádiz 2022