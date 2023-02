Kichi: "Nunca sería jurado del COAC, voy con la chirigota 'Los viñanos' en la final"

José María González 'Kichi' ha estado en los micrófonos de COPE en el día de la Gran Final del Falla. En pleno escenario del teatro gaditano, el regidor ha destacado que "el Carnaval no termina con la final, ni empieza como mañana". Su último carnaval como alcalde. "Me hace mucho ilusión haber velado por el carnaval con la ayuda de Lola Cazalilla. Es muy bonito como la gente disfruta y saborea las coplas y cada evento que tenemos. En la intimidad tengo que confensar que todo me da mucha satisfacción".

Sobre el concurso reconoce que "me gusta todo porque cuando uno deja el carnaval y ya no tiene el veneno. Uno empieza a saborear las cosas cuando yo no participa en el concurso. Veo el Carnaval con ojos mucho más sanos".

Vídeo





Una final con una sola chirigota de Cádiz capital, algo que "no me hace mucha gracia", responde entre risas. "Me gustan más las chirigotas de Cádiz, también la del Molina, el Bizcocho o Puerto Real, pero prefiero que estén las de Cádiz. Nunca sería jurado del COAC, jamás.

La polémica de los últimos días ha sido que las calles de Cádiz no tenga iluminación durante el Carnaval. "Para mi esta fiesta es otra cosa pero hemos priorizado que la gente tenga luz en sus casas. Hemos pagado 7.000 euros de facturas de luz de gente que no tiene la última semana. Hemos preferido tener una Navidad digna e invertir que la gente tenga luz siempre. Puedo entender que determinadas zonas de la ciudad tengan luz en Carnaval pero la prioridad está en otros sitio".