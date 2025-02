Jona desvela la nula preparación de 'Abre los ojos': "Dos semanas antes me pidieron caja y bombo"

Que la denominada chirigotra negacionista ha sido un auténtico despropósito y una vergüenza absoluta para el Carnaval de Cádiz se demostró nada más pisar el escenario del Gran Teatro Falla y con todo lo que se está conociendo tras la actuación de la misma.

Sin ensayos, sin preparación, sin saberse las letras y cada uno haciendo lo que le daba la gana en el escenario con tipos de "supermercado", tal y como ha reconocido uno de los integrantes. La vergüenza ha sido absoluta para los propios carnavaleros que se han quejado de que estas cosas pasen en el Falla.

Uno de ellos ha sido Jonathan Pérez, autor de la comparsa 'El cementerio'. En los micrófonos de COPE ha desvelado que "unos días antes me llamó su directora (Katy Balber) pidiéndome un caja y un bombo. No sé como consiguió mi teléfono pero yo le dije que no sabía de nadie. Ya me extrañó eso, creía que no se iban a presentar en el Falla".

Jona reconoce que "esto no puede pasar en el teatro. Es una auténtica vergüenza que tenemos que frenar entre todos. No pueden pasar estas cosas en el Carnaval de Cádiz", asegura.