Jona en COPE: "Huyo del 'concursismo' barato que hacía antes"

Ha sido una de las sensaciones del concurso. La comparsa 'Los originales' dio fuerte en la cuarta sesión clasificatoria con una actuación completa y que está dando mucho que hablar. Su autor, Jona, ha estado en los micrófonos de COPE.

"El primer reto que teníamos es hacer olvidar Los aislados. Sabíamos que se iba a comparar mucho con la agrupación anterior. Los originales han hecho olvidar los aislados y eso ha sido importante. El público ha acogido muy bien el repertorio y eso ya es algo muy importante para nosotros.

Una comparsa que llega muy rápidamente a la gente y al aficionado. "Es cierto que se ve desde 2020 un cambio en la composición del repertorio, seguramente condicionado por las experiencias personales, la madurez y el bagaje. Al final todo se hace con cariño y corazón. Antes estaba muy consumido por las ganas de competir y había perdido la esencia del Carnaval. Ahora mismo he olvidado todo eso y lo que intento es que no me pese una final o un pase de sesión. Lo importante es disfrutar.

"Ha sido un cambio de madurez a la hora de escribir la comparsa. No vale llegar de la manera que sea a la gente, lo importante es hacer crítica y reflexionar. Intento que las cosas que se digan hagan pensar a la gente. Huyo del concursismo barato que hacía antes", explica el autor.