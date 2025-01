Javi Aguilera y Carlos Mení, cuarteto a la vista: "Volveremos al Falla juntos"

El humor de Cádiz no tiene fronteras. Al menos eso es lo que irrandían dos gaditanos que están causando furor más allá de Cortadura. No es una exageración. Javi Aguilera y Carlos Mení pueden decir bien alto que durante este 2025 van a rozar el centenar de actuaciones por todo el país. Ya no en diferentes ciudades de Andalucía, que también, sino en lugares tan lejos como el País Vasco. «Sin compran la entrada es porque saben lo que van a ver», bromea Mení cuando se le recuerda su próxima actuación en el norte.

Porque Mení y Aguilera forman un duo cómico que no deja indiferente a nadie. Las entradas para su 'show' en el Teatro Falla apenas duraron cinco minutos. «Hemos salido del Carnaval como es lógico. Venimos de un 2024 muy bueno y la verdad que este 2025 pinta muy bien. Las entradas en el Falla apenas duraron cinco minutos a la venta, eso habla a las claras de lo que nos quiere la gente», explica Aguilera.

Un espectáculo con humor 'made in Cádiz'. «No perdemos la esencia de Cádiz, no perdemos la carga y es un orgullo llevar nuestro humor por toda España. La carguita gaditana es fundamental, lo hemos aprendido desde pequeño. Siempre con respeto y sin maldad pero la idea es que evidentemente se entienda todo. Quien no lo entienda no comprará la entrada, nosotros no vamos a poner el acento más fino ni nada«, destaca Javi Aguilera.

¿Donde está la clave del éxito?. «No hay nada en concreto, se transmite todo naturalidad y verdad. Quién sube al escenario lo hace para pasarlo bien y todo es muy natural y espontáneo. Esa magia de disfrutar con el público es clave en los espectáculo», destacan ambos que resaltan la naturalidad de su espectáculo. «Se nota que es verdad lo que está pasando, ni nosotros sabemos bien qué va a pasar. Nos reimos de verdad y es algo que llega al público en todos los sentidos».

Y en toda España se les recuerda su pasado carnavalero. «Nos persigue el personaje del Trinchera y el Garrapata. Es algo que el público lo tiene ahí muy cercano y son personajes que se han quedado gracias al Carnaval».

La pregunta del millón, ¿se puede vivir de esto? «Yo llevo muchos años viviendo de esto. Hay gente que se dedica a la fiesta y la música y la verdad que yo llevo muchos años y se puede vivir y es un privilegio. Conozco muchos cómicos que son muy buenos y viven, ganas en función de lo que vendes pero se puede vivir del humor sin problema«, destaca.

Mení recuerda que «es algo muy bonito. Vivir de algo que te hace disfrutar tanto es sencillamente espectacular».

Y sobre su regreso al concurso del Falla, lo que dejan claro es que lo harán juntos. «No vamos a decir que no pero no sabremos cuándo volveramos al COAC. El año que viene tiene pinta que tampoco estararemos en el concurso pero mi sueño es sacar un cuarteto con Carlos. Es un gran cuartetero y además es mi amigo, hacerlo con mi grupo», explica Aguilera.