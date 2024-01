Humberto González responde a Nene Cheza: "Se está equivocando, no me duele el pasodoble"

Humberto González, presidente de la Asociación de Comparsistas del Carnaval de Cádiz, ha analizado lo que va de concurso y las propuestas de su colectivo de cara a la fiesta gaditana. En una entrevista en COPE, el dirigente ha recordado que "agrupamos a más de 1.400 socios, siendo la asociación carnavalesca con mayor número de integrantes en el Carnaval".

Socios entre los que no se encuentra un autor de renombre como Antonio Martínez Ares. "Es su decisión y yo lo respeto. No tengo constancia de un motivo específico por el que no está en nuestra agrupación pero siempre tiene las puertas abiertas".

La dura crítica de Nene Cheza

Asimismo, Humberto ha respondido a la dura letra de pasodoble de la comparsa 'La resbalaera'. Con la autoría de Nene Cheza, la copla ataca duramente a la asociación a la que acusa de manejar el concurso y estar formado por personas que no representan al carnaval.

El presidente del colecitvo reconoce que "no me esperaba el pasodoble, me sorprende bastante pero tampoco me molesta. Lo único que no me gusta es que diga que habla en nombre del 90% de los comparsisas porque eso no es así, creo que se está equivocando".

Humberto desvela que el punto de desencuentro con Nene Cheza viene por la impugnación de la designación del jurado. "Lo impugnamos por el tema de la paridad y en ese momento Cheza abandonó el grupo de Whatsapp que tenemos sin explicacióna alguna. Creo que con la letra de pasodoble hace sangre de manera gratuita".