El Mago Antonio: "Impone más el Falla que la final de 'Got Talent'"

La popularidad de Antonio Serrano viene prácticamente desde que a muy corta edad ya aparecía en televisión en el programa 'Menuda Noche'. Por entonces ya se le conocía por una de sus pasiones, el Carnaval de Cádiz. Era el 'niño del tambor', aunque como él mismo recuerda "lo que tocaba era la caja", afirma entre risas.

Ahora, de aquel niño queda el arte y la profunda elocuencia y sinceridad con la que se expresa. Ha dejado la caja por la magia y es 'El mago Antonio', saboreando el éxito tras llegar a la final del conocido programa 'Got Talent'.

La magia, el humor y por supuesto el Carnaval pues ahora participa en el carnaval callejero pero no hace mucho participaba en el Falla con el coro de Chiclana. "Impone más el escenario del Falla que la final de Got Talent", dice sin tapujos. "Cuando estas en este teatro tienes que ser consciente de que no estás solo y cualquier cosa puede ir en tu contra. He estado más nervioso en el Falla que en cualquier otra actuación que he tenido".

El chiclanero desvela alguno de los secretos de sus actuaciones en los que la magia se une al humor. "Los trucos me los preparo mucho y también los chistes pero en ocasiones improviso, como me ocurrió en Got Talent'.

Antonio Serrano lleva por bandera a Cádiz y Chiclana allá por donde va. Un artista que vive un momento dulce pero que no deja de su lado su profesión de profesor en un centro educativo de Puerto Real.