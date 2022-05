Carnaval de Cádiz 2022. La crónica de la cuarta semifinal: Vera Luque quiere su final comparsista

El Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2022 entra en su última semana y lo hace encarando las últimas semifinales del certamen. Tras la cuarta, solo quedan dos sesiones más antes de la Gran Final del próximo viernes por lo que todos los grupos lo están poniendo todo sobre las tablas del Falla.

La cuarta sesión de la penúltima fase fue una noche de quinquis de Vera Luque. La comparsa del chirigotero fue a por todas con dos pasodobles,uno de ellos a la candidata de Vox Macarena Olona que levantó al Falla, y una nueva tanda de seis cuplés que son sin duda lo mejor de todo el concurso del Falla. A destacar el cuplé al jugador del Madrid Casemiro. Si nada se tuerce, Vera Luque debería estar en la Gran Final.

Podría estar también el coro de Chapa 'Tierra y libertad'. Suena muy bien esta agrupación que ofreció buenos tangos para aspirar a su primera final.

Menos posibilidades tienen el resto de agrupaciones. Buen pase de las chirigotas El triángulo de las verduras y La Viña contraataca. En ambos casos, estilo clásico pero con pocas opciones de cantar un día más. Misma situación que el cuarteto Esto está empetao. No estuvo mal sobre el escenario pero tiene pocas posibilidades de llegar al viernes.

Y la polémica de la jornada fue un día más la comparsa Los indomables. Es una pena que una agrupación se más protagonista por cuestiones ajenas a las propias coplas. Cambió cosas de nuevo David Carapapa, interpretó un pasodoble en el que responsabilizó de todo a la prensa y a las redes sociales, y cantó un segundo, muy bonito, que ya estrenó en febrero.

Lástima que para analizar esta comparsa haya que por un lado recurrir al reglamento para saber si se lo salta o no, y por otro lado entender qué es inédito y qué no lo es. Con lo fácil que hubiera sido no presentarse o exponerse a la correspondiente sanción tras exponer, de manera valiente, la agrupación en la fecha natural del Carnaval, febrero.