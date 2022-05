David 'Carapapa' en COPE: "La sanción de cinco años, como si hubiera robado un banco, me hace cambiar todo"

"No concibo el que se sienta a escribir tras dos años y diga esto. El aficionado neutral si se ha sentado molesto le pedimos perdón. El reglamento no vale. La propia presidenta ha dicho que no hay por donde cogerlo. Un concurso de esta categoría merece que se le haga un repaso", apunta el autor.





David Márquez Mateos reconoce que cuando conoció que la sanción por repetir el repertorio podía ser de cinco años sin concursar, se plantó para ver qué podían hacer. "Cuando me entero que nos pueden meter cinco años de sanción como si hubiéramos robado un banco, nos plantamos y reflexionamos. No lo sabia y cuando me entero planteo los cambios y echar un vistazo a las lagunas del reglamento. Optamos por cambiar lo que dice el reglamento para que sea inédito y así lo hemos hecho", explica Márquez Mateos.