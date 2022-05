Carnaval 2022. Orden de actuación de la segunda semifinal

Llega la segunda semifinal del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2022. Tras una intensa primera semifinal, los seis grupos que vuelven al Gran Teatro Falla van a buscar el pase a la Gran Final que tendrá lugar el próximo viernes 3 de junio.

Para empezar la sesión, un coro. Se trata de 'Pachamama', el coro de los estudiantes de Antonio Bayón que dejó muy buenas sensaciones en la fase clasificatoria.

A continuación será el turno de la comparsa femenina de Marta Ortíz, 'We can do carnaval'. Sin duda la bandera del carnaval femenino que ha pisado con mucha fuerza el escenario del Gran Teatro Falla.

La tercera agrupación de la noche será la chirigota 'Los paco alga', la agrupación del barrio que espera dar un buen pase para tener aspiraciones de llegar a la Gran Final.

Tras la chirigota, el turno de la comparsa de la cantera 'Después de Cádiz ni hablar', la agrupación de Tomate y Piru que aspira a todo en este concurso.

Y más platos fuertes en la última parte de la sesión. La chirigota del Molina 'Entre sabanas, selvas y rios, este año nos vamos al Rocío'. Para acabar la segunda semifinal una de las agrupaciones más esperadas del concurso. La comparsa de Antonio Martínez Ares 'Los sumisos'.

Orden de actuación segunda semifinal COAC 2022