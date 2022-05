Carnaval 2022. La crónica: Ares levanta el Falla y la cantera da pasos para su primera final

Lo que se vivió el sábado 28 en el Gran Teatro Falla sí fue una semifinal del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Agrupaciones que buscaron descaradamente la Gran Final del próximo viernes y otras que dieron pasos adelante muy claro para sumarse a esa nónima de elegidos que actue el último día en el coliseo gaditano.

Fue la noche de Los sumisos de Antonio Martínez Ares. Dos pasodobles que no dejan indiferente a nadie, sobre todo el segundo contra Kichi que pasará a la historia del Carnaval de Cádiz por su dureza inusitada contra el regidor gaditano. La agrupación de Ares gana su pase directo con creces a la Gran Final.

Lo buscaron el pase el coro de Bayón y la comparsa de la cantera. Los primeros con un pase que fue mejor que el de clasificatorias, al igual que la agrupación de Tomate y Piru. Los niños siguen demostrando que pueden superarse y no sería extraño verlos en el fallo del jurado el miércoles que viene.

Algo más lejos parece que lo tienen la comparsa femenina We can do Carnaval, buena actuación, y la chirigota Los Paco Alga. En ambos casos hubo mejoría pero parece complicado que puedan estar el último día de concurso. Misma situación que la chirigota de Chiclana. Buen pase pero lejos de las mejores.