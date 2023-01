Carlos Acal, el autor al que impidieron entrar en el Falla: "Estoy en shock, me han pedido cuplés hace nada"

Situación inaudita la que ha vivido el autor Carlos Acal en este concurso de agrupaciones de 2023. Natural de Sevilla, el autor ha estado más de una vez en las tablas del Teatro Falla con diversas agrupaciones, siendo ahora responsable en buena parte del repertorio de la chirigota gaditana 'Una insolación del carajo', el autor se topó con un momento bastante desagradable cuando le impidieron acceder al Falla para presenciar su chirigota en directo.

Todo a raiz de que la agrupación pusiera de su parte para que asi fuera "enseñanado a la Policía una discusión que tuve con ellos a finales de noviembre en el que se dijeron muchas cosas por ambas partes", reconoce Acal en los micrófonos de COPE.

"No me esperaba esto. Fui con familiares que tenían entrada y me quedé en la puerta. Me mandaron un mensaje por la mañana diciéndome que no me pase por la peña. Es verdad que hemos tenido desavenencias y por eso no me pasé por la peña. No quise entrar por detrás al teatro, quería evitar el encontronazo. En la puerta me dice el policia que no puedo entrar que han escuchado un audio mio en el que amenazo a un componente. La sorpresa es que esas desavenencias son a finales de noviembre", explica Carlos Acal.

ESCUCHA LA ENTREVISTA A CARLOS ACAL EN COPE

Lo surrealista de todo es que tras esa discusión todo se arregló y hasta hace nada el grupo ha estado preguntando cosas del repertorio al autor. "El grupo lo arregla cordialmente conmigo. He seguido escribiendo y me han preguntado por el tipo. Me han pedido cuplés y hasta hace una semana he estado escribiendo y han hablado conmigo". "Cuesta mucho sacar una agrupación, son muchas horas escribiendo para que al final pase esto", añade el autor de la chirigota.

"Si hay doce criterios, alguien tiene que tener la última palabra"

Las desavenencias vienen porque el grupo se salta por completo el respeto a la obra y a quién la hecho. La chirigota se toma la justicia por su mano y obvia de quién es la obra. "El grupo me dice que ellos quieren decidir las coplas pero si hay doce criterios alguien tiene que tener la última palabra. A finales del mes de noviembre hemos tenido desavenencias y han sacado un audio de noviembre en otro contexto. Hasta hace nada hemos estado hablando del tipo y de las letras", insiste.

Afectado por la situación, Acal reconoce que "me metí en esta chirigota porque creía que tenía un amigo que había salido conmigo en otra agrupación de Sevilla. Estoy en situación de shock. Hay que ser caballero, estoy contento con mi trabajo y por lo que he logrado con esta chirigota", concluye.

ESCUCHA EL CARNAVAL DE CÁDIZ EN COPE, AQUÍ

Todos los días, COPE cuenta el Carnaval de Cádiz desde las 20:00 horas en cope.es/cadiz y en la Aplicación de COPE. Además, este año Facebook y Youtube contarán con videos en directo sobre todo lo que pase en el concurso.