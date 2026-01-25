Manuel del PIno
ASAJA
Andalucía - Publicado el
1 min lectura3:42 min escucha
"La niña les dijo: mis padres han muerto. Los agentes se quedaron helados. Cristina lleva en sus brazos demasiadas vidas. Su única esperanza son los brazos de una Madre que le haga sitio amoroso junto a su Hijo muerto"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h