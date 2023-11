Euforia en Almería con Willian Levy, un galán que brilla en FICAL

La imagen corporativa de la edición número 22 de FICAL, que se visualiza con la forma de un corazón, ha saltado de los carteles publicitarios a los almerienses, cuyo corazón ha latido hoy con más fuerza que nunca con la presencia de William Levy, estrella mundial de la televisión y número 1 de Netflix con la serie ‘Café con aroma de mujer’. En uno de los momentos de mayor expectación, el Patio de Luces de Diputación se ha llenado de periodistas y cámaras de televisión, a la vez que se han congregado cientos de almerienses en la puerta deseosos de saludarle y hacerse una foto con este fenómeno del audiovisual.

William Levy ha compartido sus experiencias con los medios de comunicación arropado por el presidente de la Diputación, Javier A. García, la alcaldesa María del Mar Vázquez y la delegada del Gobierno Andaluz, Aránzazu Martín; este sábado, a las 12:30 horas, dejará su huella para siempre en una placa donde posará sus manos frente al Auditorio Maestro Padilla, en un acto al que se ha animado a asistir a todos los almerienses; y por la noche estrenará el palmarés del Premio de Honor del FICAL en la Gala de Clausura, desde las 20:30 horas, en el Auditorio Maestro Padilla.

William Levy se mostraba feliz de estar en esta tierra en la que se respira cine. “Voy a estar tres días en Almería y quiero empaparme de todo lo bueno de esta provincia y su vinculación con el cine. Ojalá que se dé la oportunidad de rodar en Almería, me encantaría. Tenemos planeado para 2024 una película y dos series en España y me encantaría que haya proyectos para rodarse en esta tierra”. Pero no sólo quiere conocer el vínculo emocional con el séptimo arte, “quiero caminar, comer y conocer a la gente de esta tierra”.

El Premio de Honor a William Levy ha sido cocinado a fuego lento. Los primeros contactos de FICAL fueron hace dos años, y ahora se ha hecho realidad. William Levy asegura que “en cuanto supe el interés de Almería, tuve el deseo de acudir a esta maravillosa tierra para recibirlo. Pero hasta ahora no se ha podido dar por temas de agenda. Pero tengo ganas de disfrutar de esta tierra”.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE ALMERÍA, TIERRA DE CINE

Por vez primera, FICAL entrega un galardón especial para premiar la trascendencia de una figura televisiva a nivel internacional. Sin lugar a dudas, no podía haber mejor forma de empezar estos premios que con William Levy, un veterano actor cubano que triunfa en todo el mundo desde hace años.

El presidente de la Diputación, Javier A. García, afirma que “estamos comprometidos con el cine y con FICAL como gran plataforma de promoción. Cada año hacemos crecer la programación y hace dos ediciones incorporamos los premios a las series. En esta edición creamos el Premio de Honor a profesionales que no han rodado en la provincia, pero tienen un reconocimiento en la industria audiovisual, a los que queremos rendir homenaje, y, a la vez, nos ayudarán a promocionar a Almería como plató natural de cine en el ámbito internacional”.

A su lado, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, asegura que “desde el Ayuntamiento estamos en plena sintonía con Diputación en el crecimiento de FICAL. William Levy es un fenómeno en Latinoamérica, Estados Unidos y ahora también en España, y, desde hoy, también será un embajador de la ciudad, pues inmortalizará su presencia ne la ciudad depositando sus manos en una placa frente al Auditorio Maestro Padilla, donde abriremos otro espacio icónico dedicado al cine para visitar en Almería junto al Paseo de la Fama y la Casa del Cine”.

Por último, la delegada del Gobierno de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, afirma que “la Junta de Andalucía está comprometida con la industria cinematográfica de Andalucía y con Almería como uno de los destinos principales. Por eso, apoyamos de manera decidida FICAL y este homenaje a un actor de proyección internacional”.

Si durante décadas la fama de William Levy se cimentó con producciones como ‘Cuidado con el ángel’ o ‘La tempestad’, su popularidad se ha disparado a raíz del estreno en Netflix de ‘Café con aroma de mujer’, que durante meses se colocó entre sus producciones más vistas. Este año ha estrenado ‘Montecristo’, producida por Secuoya y en emisión en Movistar +. En cine ha participado en producciones como ‘El fantasma de mi novia’, ‘Addicted’ o ‘Residence Evil, capítulo final’.

El popular actor ha retrocedido la mirada a su adolescencia, cuando marchó de Cuba a Estados Unidos. “La primera visión mía con el cine fue Andy García, también cubano, y pensar qué yo también podría lograr el sueño americano. Luego mis referentes han sido Denzel Washington, Al Pacino y Kevin Costner”. Con una amplia trayectoria en el género de la telenovela latinoamericana, ha sido ‘Café con aroma de mujer’, proyectada en Netflix la que le ha abierto la puerta al mercado español, “He tenido la suerte y bendición de 20 años de carrera en Latinoamérica, pero en España no había entrado. El reconocimiento ha sido ahora, con 43 años, y ‘Café con aroma de mujer’. No sé lo que pasará en el futuro, pero yo todavía no me creo el éxito español, que me lo tomo con mucha humildad”.

Por último, William Levy ha felicitado a FICAL por “seguir apoyando los cortometrajes. Lleváis 22 ediciones y no habéis dejado de lado los cortos, y eso dice mucho del festival, pues son la oportunidad que tienen los jóvenes creadores de darse a conocer”.

FICAL concluirá el próximo sábado y lo hará con el glamour de las estrellas del cine. Desde la mañana con el homenaje a William Levy frente al Auditorio Maestro Padilla, a las 12:30 horas, hasta la gala de clausura, a las 20:30 horas, en la que se le entregará el Premio de Honor.