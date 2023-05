Valverde asegura que el PSOE “sale a ganar” y destaca la “energía” que está recibiendo en la calle

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha asegurado hoy que el PSOE “sale a ganar” las próximas elecciones municipales que se celebran el 28 de mayo, al tiempo que ha destacado que “comenzamos esta campaña muy ilusionados porque la gente nos está transmitiendo mucha energía, mucha energía de cambio, lo cual está siendo una gran motivación para nuestro proyecto”.

“Allí donde vamos, ya sea del centro o de la periferia –ha continuado Valverde--, los vecinos y vecinas nos dicen que están hartos y hartas, están hartos y hartas de suciedad en las calles, de vecinos incívicos que no recogen las cacas de sus perros pero también de un Ayuntamiento que no hace nada, que mira para otro lado ante esas situaciones”. “Nos dicen que están cansados de tener un Ayuntamiento que no da respuesta a sus problemas”, ha remarcado la candidata socialista durante el acto simbólico de pegada de carteles como arranque de la campaña electoral.

Adriana Valverde también ha puesto el acento en que “vamos a decirles a los almerienses que no salimos a vender, salimos a hacer, a hacer cosas por Almería, por nuestros barrios, por nuestros vecinos, para solucionar sus problemas y para estar cerca de ellos”. “Almería va a ser mejor con el PSOE porque va a estar más limpia, más cuidada, con más zonas verdes, con zonas verdes mejor cuidadas, con parques infantiles limpios, donde los niños puedan jugar sin riesgo de coger ninguna porquería”, ha subrayado Valverde.

Al respecto, se ha comprometido a “hacer cumplir los contratos a las empresas que prestan los servicios municipales” porque, en su opinión, “los almerienses pagamos muchos millones de euros como para que la falta de limpieza sea uno de los principales problemas de nuestra ciudad”.

La candidata del PSOE ha añadido que “Almería va a ser mejor con el PSOE porque vamos a hacer una ciudad más humana, donde todos los barrios tengan servicios públicos de calidad: instalaciones deportivas, bibliotecas, salas de estudio, parques infantiles, centros de servicios sociales y vecinales”. “Que no haya barrios de primera y de segunda”, según Valverde, va a ser “uno de nuestros objetivo prioritario”.

Entre otras medidas que va a llevar a cabo el PSOE de acceder a la Alcaldía de Almería tras el 28-M, Valverde ha mencionado “devolverle la vida al centro de Almería y a nuestro Casco Histórico; fomentar la rehabilitación de viviendas frente a la nueva construcción; dotar a Almería de un parque de viviendas públicas de alquiler o cuidar a nuestros comerciantes y pequeños empresarios y empresarias”. “Desde luego lo que no vamos a hacer es poner una alfombra roja que vaya desde el centro de la ciudad al centro comercial”, ha criticado.

Por último, durante su intervención, ha pedido a los almerienses “que reflexionen sobre lo que ha hecho el PP por ellos durante todos estos y por la ciudad donde vivimos”, al tiempo que les ha solicitado “su apoyo” porque “honestamente pienso que el PP no merece, después de 20 años, más oportunidades en esta ciudad”, ha concluido.