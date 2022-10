UPA Almería recomienda no vender la almendra ecológica hasta que se consigan unos precios justos en origen

La mala campaña de almendra ecológica en Almería tiene un doble perjuicio para los agricultores. Primero, porque ha disminuido notablemente la cosecha y eso significa pérdida de rentabilidad. Segundo, y más grave aún, porque los industriales están fijando unos precios de ruina en perjuicio de los productores. UPA Almería denuncia esa práctica totalmente desleal y recomienda a los agricultores, en la medida de sus posibilidades, aguantar, no vender y almacenar la almendra, hasta que se consigan unos precios justos en origen.

La secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, es rotunda al respecto: "Denunciamos que se está produciendo un acuerdo claro para la fijación de precios en la industria. Son precios a la baja en un año que hay mucha menos producción. Es indignante que abusen de esa manera de los agricultores para aumentar sus márgenes de beneficio. Y por eso recomendamos a los productores de almendra ecológica que, dadas las características propias del producto de resistir en el tiempo y conservarse, no vendan y la almacenen dentro de sus posibilidades hasta que la situación de especulación por parte de los industriales se estabilice".

"Exigimos que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que no se puede comprar por debajo de los costes de producción. Instamos a la industria a que deje esa política de especulación y de precios de ruina porque no pueden ganar más a costa del trabajo de los agricultores. Y a nuestros productores les pedimos que denuncien ante la AICA estas prácticas, o que se acerquen a nuestras oficinas para que desde UPA Almería denunciemos", añade Francisca Iglesias.

"No podemos permitir que los agricultores sigamos pagando las consecuencias de una norma que no se aplica como debería y que tendría que obligar a la industria a pagar por encima de los costes de producción en todos los contratos que se hagan. Sin embargo, los industriales no tienen en cuenta, en absoluto, el incremento de nuestros costes, de los insumos, de la mano de obra, del gasóleo, de la energía en los regadíos. Ni siquiera tienen en cuenta el IPC. Y por eso denunciamos estas prácticas abusivas y desleales", lamenta la secretaria general de UPA Almería.

La campaña de la almendra este año se ha visto muy perjudicada por la sequía, los golpes de calor, una fuerte afección del hongo Monilia y las heladas del pasado mes de abril. En este sentido, UPA Almería estima que se ha perdido hasta el 70% de la producción en muchas zonas de provincia.