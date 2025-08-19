UD Almería-Albacete: el resumen de lo que es la Liga Hypertensiones en 107 minutos (4-4)

Si algún progenitor o familiar cercano tuvo la idea, aprovechando las vacaciones veraniegas, de que alguien de su entorno viera por primera vez un partido de fútbol en directo, siendo el encuentro elegido el que medía a Almería y Albacete, debería decirle al nuevo apasionado seguidor de este deporte, porque seguro que tras lo visto querrá repetir, que no crea que todos los encuentros son igual de locos, al menos en el resultado.

Porque a los 40 segundos ya se había marcado el primer gol. Porque en el minuto 100 (sin contar los 4 de añadido del primer periodo) se marcó el último. Entre uno y otro, seis tantos más repartidos de igual manera entre dos equipos que, según los entendidos, son candidatos al ascenso a la Primera División. Una auténtica locura la vivida en el UD Almería Stadium. Eso sí, lo que le puede decir es que es un perfecto resumen de la que es llamada Liga Hypertensiones. Que por cosas como las de este lunes por la noche tiene este calificativo.

ERRORES Y ACIERTOS

El fútbol es un deporte de errores y aciertos. Y, casi todos, los protagonizó el Almería. Para encajar el primer gol al no estar atentos en un simple saque de banda. Por no estar atentos en un centro del único almeriense sobre el terreno de juego. Por no estar atentos a la llegada de Agus Medina que hizo excelente el envío de un Antonio Puertas que comenzaba su recital.

El Almería estuvo en plan zozobra durante seis minutos. Pudo encajar otro gol. Pero lo que consiguió fue recordar buenos tiempos en Primera. Cuando Adri Embarba, desde casi 30 metros, puso su punto de mira en la portería del fondo sur y puso el balón en la escuadra. Tablas y volver a empezar.

Fueron los mejores minutos del plantel de Rubi que veía, una y otra vez, la opción de darle la vuelta al marcador. Sergio Arribas tuvo un par de ocasiones, con un palo tras tocar Diego Mariño uno de sus remates. Leo Baptistao también tuvo otra. Nada. Al descanso se llegó con igualada en el marcador (1-1).

El inicio del segundo periodo fue una continuidad. Los de Rubi eran los dominadores por todas las zonas del campo. Hasta que llegó el gol de Lopy. Habían dado la vuelta al marcador y parecía que lo más difícil estaba hecho. Iluso el que lo pensara.

Porque el Albacete, de nuevo por medio de Agus Medina, demostraba que al Almería le hace falta seguir haciendo un trabajo defensivo con los centrocampistas como protagonistas. Otra vez, como en el primer gol, el '4' del Alba llegaba al área sin ser marcado por los que debían.

Fueron los peores minutos del Almería. La zozobra se apoderó de los rojiblancos. Algo que aprovechó Antonio Puertas para, de cabeza, poner de nuevo por delante a su nuevo equipo. El almeriense no lo celebró, algo que le daba igual a los más de 400 seguidores machegos desplazados hasta Almería.

Rubi movió el banquillo y le salió bien. O eso parecía. Porque la insistencia permitió que Leo Baptistao forzara un penalti. Eso sí, concedido a instancias del VAR. 3-3 en el minuto 82.

No dio tiempo ni para que la UDA pensara en ganar el choque. A los 60 segundos ya estaba, de nuevo, por debajo en el marcador. Escriche remachaba, como en dos de los tres goles anteriores, desde dentro del área. Otro mazazo para la UDA.

Ver que el colegiado añadía 13 minutos hizo que se sintiera como un partido nuevo. El que siguió, con otros argumentos que los del inicio, para que los rojiblancos pusieran cerco a la portería de un Diego Mariño que estaba siendo el héroe de los suyos antes sus ex. Que no pudo serlo completo porque Leo Baptistao, otro veterano en mil batallas, lograba el 4-4.

Quedaban casi 4 minutos para el final. Nadie se iba. Un tiempo que, en este partido, era mucho. El Albacete pudo lograr en una ocasión el 4-5. Pero es que el Almería pudo lograr en ese periodo de tiempo, hasta en tres ocasiones el 5-4. Ninguno movió más el marcador.

Quizás un premio pequeño para alguien que marca cuatro goles. Quizás un premio grande para alguien que encaja cuatro goles. Lo que ocurrió en una noche que será para el recuerdo, pese a que ninguno de los dos ganó. Lo que es la Liga Hypertensiones. Con 48 remates totales (31 de la UDA por 17 del Alba). De los que 16 fueron entre los tres palos (11 por 5). Para ocho goles. Repartidos. Como los puntos. Que pase el siguiente.