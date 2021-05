El Puerto de Almería, preparado para una hipotética Operación Paso del Estrecho

El presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, se ha reunido en Madrid con el presidente de Baleària, Adolfo Utor, y con el presidente de Trasmediterránea, Francisco Oviedo, dos de las navieras que operan entre el Puerto de Almería y los puertos del norte de África. En ambos encuentros –celebrados en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur-, entre otros asuntos, han abordado la coyuntura del transporte marítimo entre ambas orillas del Mediterráneo, así como las posibilidades de que este verano se realice la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Jesús Caicedo ha manifestado que si bien “hoy por hoy no sabemos si habrá o no OPE, en el Puerto de Almería estamos trabajando con la hipótesis de que finalmente se realice, y para ello llevamos tiempo manteniendo reuniones para preparar todo el operativo, con el fin de que, si Marruecos decide abrir sus fronteras de un día para otro, que no nos coja por sorpresa. Así que, por nuestra parte, estamos preparados, a falta solo de las medidas sanitarias que determine el Ministerio de Sanidad, con el fin de que el transporte de pasajeros se realice cumpliendo todas las garantías y las medidas sanitarias que contempla el protocolo sanitario de lucha contra la covid-19”.

Además de las reuniones con las navieras que operan en el Puerto de Almería, el presidente de la APA ha participado en Ifema en actos y encuentros organizados por Puertos del Estado, así como por la Asociación Suncruise Andalucía.