El Puerto de Almería encara 2026 con beneficios récord y un plan de inversión millonario

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha anunciado que cerrará el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 12 millones de euros y endeudamiento cero. Según ha informado la presidenta de la APA, Rosario Soto, en la última reunión del Consejo de Administración, de esta cifra, 4 millones de euros provienen del beneficio de explotación, duplicando la cifra de 2024, mientras que los 8 millones restantes se originan por la extinción de la concesión de mutuo acuerdo con Endesa en las instalaciones de Carboneras.

Un plan de futuro inversor

El Consejo de Administración ha dado luz verde al Plan de Empresa de la APA para 2026, refrendado previamente por Puertos del Estado. Este plan contempla una inversión pública de 72 millones de euros para el periodo 2026-2029, con el objetivo de impulsar y diversificar los tráficos y avanzar en la integración del puerto con la ciudad. Para el ejercicio 2026, se han consignado 31,1 millones de euros, un 32 % más que en 2025.

Este esfuerzo inversor se centrará en dos grandes proyectos: el inicio de la fase principal del puerto-ciudad, que integrará urbanísticamente el Muelle de Levante y la zona de Las Almadrabillas; y la ampliación del Muelle de Pechina. Con esta última actuación, la infraestructura ganará 260 metros de línea de atraque, cinco hectáreas de superficie y alcanzará los 18 metros de calado.

Crecimiento del tráfico y modernización

Las previsiones para el cierre de 2025 indican un crecimiento del 12 % en el tráfico de mercancías respecto a 2024, alcanzando los 6,1 millones de toneladas. Este aumento se debe principalmente al incremento del 15 % en la mercancía general y a la subida de la exportación de yeso en los puertos de Almería (+12 %) y Carboneras (+50 %). En cuanto a los pasajeros, se estima una cifra de 930.000, un 6 % menos que en 2024 debido a la reducción de las rotaciones con Melilla.

Otras actuaciones relevantes incluyen nuevas infraestructuras eléctricas, la automatización del control fronterizo y proyectos de sostenibilidad como instalaciones fotovoltaicas y el sistema OPS para conectar buques a la red eléctrica. Además, se avanzará en la rehabilitación energética de la estación marítima y la reforma de la puerta 2.

Seguimos avanzando en la modernización de las instalaciones portuarias acorde con la transformación e integración urbana que estamos ejecutando en el Muelle de Levante" Rosario Soto Presidenta de la APA

Una puerta abierta a la ciudad

La presidenta Rosario Soto ha destacado que estas mejoras buscan abrir el puerto a la ciudad. "Seguimos avanzando en la modernización de las instalaciones portuarias acorde con la transformación e integración urbana que estamos ejecutando en el Muelle de Levante", ha señalado. Según Soto, "esto redundará en la calidad de los servicios que prestamos a los pasajeros, en la atracción de turismo y en un impacto positivo en la imagen de la ciudad de Almería desde su fachada marítima".