Horas de máxima tensión en La Marina de Elche: dos sospechosos atrincherados tras un doble asesinato

Máxima tensión desde la tarde de ayer en la pedanía ilicitana de La Marina, donde dos hombres han muerto y un tercero permanece ingresado en estado grave tras una brutal paliza.

La Guardia Civil mantiene acordonada desde hace más de quince horas parte de una urbanización de la pedanía ilicitana de La Marina, en la zona de la playa de El Pinet, tras un violento suceso que se ha saldado con dos hombres muertos y un tercero herido grave, que permanece ingresado en el Hospital General de Elche.

Los hechos ocurrieron este lunes alrededor de las seis de la tarde, cuando una vecina que circulaba en su vehículo alertó a las fuerzas de seguridad tras observar cómo una o varias personas intentaban introducir dos cuerpos sin vida en el maletero de un turismo. A la llegada de los agentes, se confirmó que los dos hombres habían fallecido como consecuencia de una brutal paliza.

Según fuentes del instituto armado, las dos víctimas mortales y el herido grave son de nacionalidad alemana, mientras que los dos presuntos autores, ambos de nacionalidad polaca, permanecen atrincherados en el interior de una vivienda situada en una zona aislada de la urbanización. Los sospechosos cuentan con antecedentes y, por el momento, no se ha producido su entrega.

Desde que se tuvo conocimiento del suceso, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, estableciendo un cerco en la zona para proceder a la detención de los implicados. En el operativo participan agentes de la USECIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia —considerada el “músculo” de la Guardia Civil para situaciones de alto riesgo—, así como un grupo especializado en secuestros y liberación de rehenes, desplazado expresamente desde Madrid y que llegó a Elche durante la madrugada.

Parte de la urbanización y una finca colindante permanecen completamente custodiadas, mientras se intenta resolver la situación sin poner en peligro a vecinos ni a los propios agentes. El primer dispositivo de emergencia estuvo integrado por policías locales de varios municipios, entre ellos Elche, Guardamar del Segura, Santa Pola y San Fulgencio, que fueron los primeros en acudir tras el aviso.

La investigación continúa abierta y, por el momento, la Guardia Civil descarta que se trate de un ajuste de cuentas, aunque no se descarta ninguna hipótesis a la espera de poder detener a los presuntos autores y esclarecer completamente lo ocurrido.

Un suceso grave que ha generado una fuerte conmoción en esta tranquila zona residencial de la costa ilicitana, donde los vecinos llevan horas pendientes del despliegue policial y del desenlace de un cerco que, por ahora, sigue sin resolverse.