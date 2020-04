Embajadores almerienses en Tiempo de Juego

Almería estuvo muy presente este fin de semana en Tiempo de Juego. Con dos protagonistas que contaron sus experiencias personales en cada uno de sus ámbitos profesionales. Los dos de reconocido prestigio. Mostrando lo que está siendo la pandemia mundial provocada por el coronavirus desde hace ya algunas semanas. Como lo han podido comprobar tanto Paulino Granero como Felipe Díez del Hoyo. El primero ya en casa (Almería) tras ser confirmado que no habrá competición en Rusia hasta principio del mes de junio. El segundo, desde su puesto de cardiólogo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Ambos fueron entrevistados por Paco González en un programa que, en las últimas semanas, se ha convertido en referencia tanto informativa como de entretenimiento. Horas y horas de Tiempo de Juego en antena. Sin la disputa de ningún partido. Pero con los protagonistas de los más diversos ámbitos de la sociedad. Informando y entreteniendo durante los fines de semana que siguen copados por Tiempo de Juego.

FELIPE DÍEZ DEL HOYO

Este domingo, conociendo un poco más cómo se desarrolla el trabajo de Felipe Díez del Hoyo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En la entrevista reconoce que no es de los que suele ser demasiado optimista, pero los últimos datos y lo que puede comprobar en el día a día le hacen serlo, de cara a la finalización de la pandemia. Al menos, en España.

PAULINO GRANERO

Por su parte, Paulino Granero contó la odisea que ha vivido en las últimas semanas en Moscú y su viaje para llegar, al final de la pasada semana, a Almería. Ya está en casa haciendo su particular cuarentena. Voló de la capital rusa a Madrid, haciendo escala en Londres. "De Moscú a Londres viajamos 20 personas. De Londres a Madrid solamente siete", reconoció en Tiempo de Juego. Luego, un taxi desde la capital de España hasta Almería, "que me costó 700 euros". Lo que hiciera falta para poder estar este tiempo con su familia y no estar haciendo encerrado en solitario el confinamiento en la capital rusa, su lugar habitual de residencia al ser el preparador físico del CSKA de Moscú y de la selección rusa de fútbol.

Os dejamos las dos entrevistas realizadas en Tiempo de Juego.

��️ Hablamos con Paulino Granero, preparador físico del CSKA:



�� "Volví de Rusia e hice Madrid - Almería en taxi por 700 euros" https://t.co/y7fxaoRKaR — Tiempo de Juego (@tjcope) April 5, 2020

El mensaje de un cardiólogo del Gregorio Marañón



�� Felipe Díez del Hoyo: "Yo, que no soy optimista, ahora mismo lo soy"



�� "Si empiezan a entrar menos pacientes, podemos pensar con pensar con cierta esperanza que esto pueda acabar"https://t.co/HksUnlk4Tz — Tiempo de Juego (@tjcope) April 5, 2020

