Numancia-UD Almería (1-2): ¿Quién manda aquí?

Con el inicio de 2021. la teoría dice que el calendario se tiene que 'suavizar' para los equipos de la Liga SmartBank. Principalmente porque ya no quedan partidos aplazados y, sobre todo, los días entre un fin de semana y otro están destinados a competiciones que no son la propia de la regularidad. Esto hace pensar, como reconoció en COPE Almería el técnico de la UDA (José Gomes) que la gran amplitud de la plantilla no debe ser tan necesaria. Solamente la opción de seguir en la Copa del Rey hará que sí se comprima el calendario y que sean necesarios más efectivos para el plantel entrenado por el portugués.

Con un equipo más o menos definido, que se comienza a recitar de carrerilla, la llamada 'unidad B' ha pasado de jugar en la competición liguera a que tenga que agarrarse a la Copa del Rey. Para ver si, con la apertura del mercado de fichajes, algunos de los actuales tiene que dejar su puesto a otro que pueda llegar. Porque, además, ya no hay fichas libres con la incorporación de Ivanildo Fernandes. El central ha aprovechado la visita a Soria para debutar y poner su primer punto negativo. Dado que una mano suya fue sancionada como penalti y sirvió para que el Numancia lograra su gol.

PARADAS DE FERNANDO

Que no marcó más porque Fernando Martínez estuvo en plan imperial. El cancerbero murciano, mostrando que la portería rojiblanca está más que perfectamente cubierta, realizó cinco intervenciones de gran mérito. Una en el primer periodo. Cuatro en un segundo tiempo en el que hasta tuvo que recibir el aplauso de los delanteros numantinos, que venían como un imposible batirle, por mucho que los remates se acercaran mucho a alguna de las escuadras de la portería almeriense.

Fernando evitó la derrota. Pero el que dio el triunfo fue un Lucas Robertone que asumió como propio el título de la canción que hoy ilustra esta crónica. ¿Quién manda aquí?, de la Mala Rodriguez.

ROBERTONE BIGOLEADOR

Y es que el joven centrocampista dio un nuevo paso en su aclimatación al Almería. En horario casi matinal, que en su país era última hora de la madrugada, Robertone va poniendo los cimientos para ser más visible 'en otro continente' que el suyo de origen. Mostrando su polivalencia tanto como enganche, entre el centro del campo y el delantero, como de doble pivote. En los dos lugares ofreció un buen rendimiento. Culminado con dos goles.

Como dijo José Gomes en COPE, cada jugador es mejor por el compañero. Así que pensó en hacer mejor a todos. '¿Quién me ayuda si no yo?', debió pensar cuando Jordi Escobar le hizo la dejada en el primero. Cuando vio que el remate de César de la Hoz no encontraba portería, en el segundo. Ambos en momentos muy claves. Tanto como que fueron en el último minuto del primer periodo y en el último minuto del segundo tiempo. En ambos casos, para dar ventaja a los suyos. El final para dar la clasificación a la siguiente ronda copera y evitar la prórroga, que se intuía.

EVITAR LA PRÓRROGA

Pero pensar en la prórroga era 'no conocer al oponente'. Poniendo la cabeza 'urgente' porque, para el argentino, el partido ya se había vivido 'suficiente'. Tanto como que el partido era ya eterno y se acercaba la hora de comer. 'Y si ya tengo el agua que me da la lluvia', de nieve en este caso. 'Si entiendo lo quepasa cuando arde el fuego', la sensación de marcar. 'Si se abren los caminos cuando hay estrellas', para seguir en la Copa del Rey. 'Si puedo vivir con loque cae al suelo', saber aprovechar el tiempo libre sin desplazarse de Almería en Navidad. 'Si no me falta la esperanza gracias a la mañana', creyendo y creyendo en que triunfará en Europa. Robertone puede pensar en que 'yo no necesito poder'. Ya se lo irá ganando.

Todo para que se pregunte y pregunte: '¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente'. Lo que ocurrio ayer al ver su segundo gol. Lo que pudo haber ocurrido en Cornellá cuando, con un minuto en el campo, estuvo muy cerca de marcar el empate. Ahí se le negó el premio. En Soria lo obtuvo.

