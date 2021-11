Monseñor Antonio Gómez Cantero ya es obispo titular de Almería

Mons. Adolfo González Montes, Obispo diocesano, al cumplir 75 el pasado día 13 de noviembre, presentó la renuncia de su oficio al Santo Padre, como señala el Código de Derecho canónico en su canon 401 §1. En el día de hoy, 30 de noviembre, la Nunciatura Apostólica en España ha hecho pública la noticia de que el Papa Francisco ha aceptado esta renuncia.

Mons. Antonio Gómez Cantero, Obispo coadjutor de Almería tomó posesión de oficio el pasado 13 de marzo. Desde este mismo momento, pasa inmediatamente a ser el Obispo de la diócesis de Almería, como señala el canon 409 §1. No necesita otro nombramiento por parte del Papa ni tomar posesión de su oficio, sino que automáticamente es ya desde hoy el Obispo diocesano de Almería.

BIOGRAFÍA

S.E. MONS. ADOLFO GONZALEZ MONTES nació en Salamanca el 13 de noviembre de 1946. Curso estudios de enseñanza media y bachillerato en el Seminario Menor de Salamanca y Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado en Filosofía y Letras con el título de las Universidades de Salamanca y UPSA, cursó la Teología en la misma Universidad Pontificia. Ordenado sacerdote en 1972, fue adscrito a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva.

Cursó los cursos de doctorado en Teología en la Universidad de Tubinga (Alemania), especializándose en Teología protestante, y presentó su tesis en la Universidad Pontificia de Salamanca, obteniendo el doctorado en Teología en 1977. Mientras trabajaba en su doctorado ejerció el ministerio sacerdotal en Alemania como colaborador pastoral de la «Misión Católica Española» de Stuttgart de 1973 a 1976, y realizó durante años sustituciones en parroquias alemanas de las diócesis de Rottenburgo-Stuttgart, Hamburgo y Hildesheim.

Desde el curso 1977-78 fue profesor contratado en el Instituto Superior de Teología «Gaudium et Spes» de las congregaciones religiosas y del Instituto San Pío X, ambos en Salamanca; y de la UPSA desde 1978; pasando unos años después a cursar el doctorado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1981 ha sido becario investigador del Instituto de Historia de la Iglesia y Teología, de la Iglesia Española de Santiago y Montserrat (Roma) desde 1981.

Desde 1978 a 1990 fue Capellán de la Universidad Pontificia de Salamanca, y durante este período Director espiritual y miembro del equipo de formadores durante dos años del Colegio Mayor «Santa María de Guadalupe», de la UPSA; y de nuevo adscrito en su diócesis y ciudad de origen a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva (1990-1997).

Profesor contratado y encargado de cátedra desde 1978 en la Universidad Pontificia de Salamanca, pasa a profesor numerario en 1984 como Profesor Agregado; y en 1988 obtiene por concurso la Cátedra de Teología Fundamental y Teología ecuménica como Profesor Ordinario. Experto en teología e historia del ecumenismo, desde 1982 fue Director del «Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII» de la UPSA, y Director de la revista Diálogo Ecuménico, y de la colección de teología e historia del ecumenismo Bibliotheca Oecumenica Salmanticensis, ambas publicaciones editadas por el mismo centro. Como Director del Centro Juan XXIII desde 1982, organizó diversos simposios y seminarios ecuménicos de rango nacional e internacional. Como profesor y teólogo ha sido invitado a participar como ponente en congresos y reuniones nacionales e internacionales. Miembro de la «Societas Oecumenica Europea», formó parte de su Comité ejecutivo durante cuatro años. Como teólogo y ecumenista fue Consultor durante años de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales (hasta 1997), miembro de la Comisión Teológica Asesora de la C.E. de la Doctrina de la Fe (hasta 1997), y Consultor del «Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos», de la Santa Sede (1989-2003). Durante este período, de 1994 a 1997 formó parte del Comité Ecuménico que preparó la II Asamblea Ecuménica Europea de Iglesias (Graz, Austria 1997), organizada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y la Conferencia de Iglesias de Europa.

El 26 de mayo de 1997 fue nombrado Obispo de Ávila por san Juan Pablo II, y consagrado en la Catedral del Salvador el 5 de julio del mismo año. Durante el quinquenio abulense fue Gran Canciller de la Universidad Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila, a cuya ordenación y desarrollo contribuyó de modo decisivo. El 15 de abril de 2002 el mismo san Juan Pablo II le trasladó a la sede de San Indalecio, de Almería, de la que tomaba posesión el 7 de julio de ese año.

Como Obispo ha sido miembro de las comisiones episcopales de Patrimonio Cultural de la Iglesia, Relaciones Interconfesionales y Doctrina de la Fe; para ser después elegido Presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades y Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades (2002-2005). Es elegido después Presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales (2005-2008, relegido 2008-2011). El 2 de noviembre de 2005 la LXXXV Asamblea Plenaria de la CEE le elige

Obispo Delegado de la Conferencia en Episcopal Española en la Comisión de Episcopados de la Unión Europea COMECE), a la que se incorpora en la primavera de 2006. En marzo de 2008 es nombrado Vice Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, cargo que ocupó hasta el 2015.

Desde el comienzo de su ministerio en Almería es Obispo Delegado por la Asamblea de Obispos del Sur de España para la Catequesis. El 5 de enero de 2011 Benedicto XVI lo nombró miembro del «Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización». La XCVII Asamblea Plenaria de la CEE el 4 de marzo del mismo año 2011 le elige Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe (2011-2014, relegido 2014-2017); y de nuevo es elegido Presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales en la CIX Asamblea Plenaria de la CEE para el trienio 2017-2020. En la actualidad es presidente de la Subcomisión Episcopal para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A partir de hoy, 30 de noviembre de 2021, es obispo emérito de Almería.

CARTA DE MONSEÑOR ANTONIO GÓMEZ CANTERO A LA COMUNIDAD DIOCESANA

Mis queridas comunidades de esta bendita Iglesia que peregrina por la historia y las tierras de Almería. Mañana hace nueve meses que estoy entre vosotros y trece días después tomé posesión como vuestro obispo coadjutor en nuestra Catedral de la Encarnación. Nueve meses es toda una gestación, a veces dolorosa, y un tiempo significativo para pisar tierra, para un primer discernimiento, no demasiado profundo, y para sentir los latidos de algunas de nuestras comunidades cristianas, de los presbíteros, los diáconos, y de muchas personas laicas y de la vida consagrada, tanto contemplativa como apostólica. Esto me ha impulsado a cambiar el corazón y a comenzar a amar esta comunidad diocesana. Doy las gracias por ello a mi Consejo Episcopal de Gobierno, y a todos aquellos que, con gozo y mirando siempre al futuro, de una manera fraterna y evangélica, habéis estado rezando por mí, y me habéis impulsado a mantener esta esperanza que ya anida en mi corazón. El Espíritu me trae en un momento de ilusionante en el que la iglesia busca la sinodalidad y nos invita a caminar siempre juntos.

Las comunidades me sostenéis, y yo camino en medio de vosotras. El aliento es el del Espíritu, cada persona debemos dejarnos empujar por él, cada una desde la vocación que hemos recibido. Solo juntos y unidos podemos avanzar. La historia de la iglesia es una peregrinación hacia la patria prometida, y desde San Indalecio, todos vamos pasando y construyendo iglesia: la gente sencilla que mantienen su fe por encima de toda adversidad; las comunidades de vida apostólica y consagrada que acompañan cualquier tipo de pobreza o necesidad mostrando la ternura de Dios; las de vida contemplativa que mantienen encendida la lámpara del templo con su oración vicaria; la Acción Católica que como la mostaza enraíza y da vida; las hermandades y cofradías que renováis vuestra fe en la devoción, la liturgia y la caridad; aquellas personas que trabajan en la Iglesia por la justicia; las que recomponen las vidas rotas; los sacerdotes y diáconos que construyen comunidad con su presencia apostólica y su servicio, y al final el obispo, pastor y guía, consuelo y alimento, ternura y caricia de Dios, padre y hermano mayor, y todo en Cristo.

Los caminos de vuelta, como el de Emaús, siempre generan gozo interior, hace que perdamos los miedos y, sobre todo, nos hacen volver a la Iglesia reunida, hombres y mujeres en oración, en torno a María, para abrirse a los cuatro puntos cardinales en una efusiva misión. Sólo el Espíritu, y no nuestras fuerzas, hace posible que la Buena Noticia llegue al corazón de la humanidad y se grabe como un tatuaje para siempre. Esto es lo único que permanece hasta y durante la vida eterna, todo lo demás es banalidad y apariencia.

Damos gracias a Dios por estos diecinueve años en que D. Adolfo ha presidido nuestra iglesia, tomando el relevo de D. Rosendo, como yo ahora lo tomo de él, en esta sucesión apostólica desde los inicios de la primera evangelización. Vivo con gozo e ilusionado en medio de esta Iglesia de Almería, estoy aprendiendo mucho con vosotros, los jóvenes también me enseñáis. Sé que ninguna transición es fácil, pues todo cambio genera cierta incertidumbre y provoca nuevas expectativas, confiemos y construyamos comunidad. Que nuestra vida sea testimonio del Amor de Dios, que las dificultades nos unan cada vez más aún, y el gozo de ser creyentes ilumine y de paz a todos los que nos rodean, para que en nosotros descubran que vale la pena seguir creyendo. Cristo siempre abre nuevos caminos. ¡Ánimo y adelante!

Vuestro obispo, porque os pertenezco.