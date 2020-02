Mediodía COPE-Almería. Pepe París, Verónica Ruiz y Jordi Folqué 10 02 2020

Comenzamos la semana y lo hacemos, como siempre, conociendo la previsión meteorológica para los próximos siete días que nos trae José Antonio Maldonado (director de tiempo.com). Las temperaturas no cambiarán en exceso y se prevé una mejoría en las condiciones. Una situación propia del mes en el que estamos. Las máximas rondarán los 19 grados, mientras que las mínimas llegarán los 11 grados, cuando esta pasada noche hemos alcanzado los 9. El viento estará presente, pero no fuerte. Según Maldonado, "el tiempo no será noticia" en Almería.

Antes, Pepe París te ha traído la historia en los hechos más destacados en la provincia. Por ejemplo, se ha ido a 1902, cuando el Ayuntamiento de Almería le dedicó una calle al actor Antonio Vico, jerezano y muy vinculado a nuestra tierra. Mientras, en 1923, el Rey Alfonso XIII aprobaba el edificio del actual instituto Celia Viñas. Finalizaron las obras en 1930. Además, tal día como hoy, en 2005, España ganaba a San Marino (5-0) en el primer partido (y único por ahora) que la selección absoluta de fútbol ha disputado en Almería. Fue el estreno como internacionales de jugadores como David Villa o Iván de la Peña. Sin olvidar que en 2006 Van Morrison dio un concierto en el Auditorio Maestro Padilla.

Jordi Folqué nos ha contado la última hora deportiva. La UDA acumula ya tres jornadas sin ganar, solamente un punto de nueve disputados, pero sigue como segundo clasificado en la Liga SmartBank, porque los rivales tampoco suman de tres en tres. En un fin de semana en la que Unicaja Costa de Almería perdió la final de la Copa del Rey de voleibol contra CV Teruel en un partido muy igualado (3-2).

Emilio Guerrero ha acudido fiel a su cita con 'Campeones en valores', desde el circuito regional de COPE Andalucía.