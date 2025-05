Ni el mayor enemigo de la UD Almería habría firmado el guion de Cádiz (2-1)

El Almería lleva desde el 12 de enero sin ganar fuera de casa. Así que perder en Cádiz (2-1) podría ser lo normal en el guion escrito por cualquier persona que tirase de datos para hacer su historia. Pero lo vivido en el Nuevo Mirandilla en la noche de este viernes ha debido ser escrito por el mayor enemigo de los rojiblancos. Porque los almerienses han acabado cayendo en los dos únicos disparos a puerta de los amarillos. Los que han hecho en los minutos 95 y 97. Aunque lo más doloroso, si es que puede haber algo más que perder en ese tiempo, es que suceda después de que los de Rubi estuvieran con dos menos desde el minuto 50.

Tras aguantar durante 45 minutos con dos menos por delante de un marcador que, de haber acabado así, hubieran permitido acostarse a dos puntos de la zona de ascenso directo, el Almería se relamía ya pensando que podía romper esa malísima racha de siete partidos sin vencer a domicilio. Para sumar la tercera victoria consecutiva de la campaña. Pero no pudo ser. Por un minuto. Por un cabezazo de Carlos Fernández en el segundo palo.

El que parecía ya un palo para los rojiblancos. Pero fue todavía más grande. Con el 1-1, los de Rubi quisieron ir a por la victoria. Lo intentaron. Tanto que forzaron un córner a favor. Todos al ataque. Contra del Cádiz y Chust que marcaba el 2-1 definitivo.

ALEJADO YA DEL ASCENSO DIRECTO

Un gol que, además de alejar definitivamente a la UDA del ascenso directo, hace que, si el Granada gana el lunes al Eibar, les sacaría de la zona del playoff de ascenso a falta de tres jornadas.

Un resultado en contra que no le permite a los de Rubi poder meter presión a todos los que están luchando, como ellos, por lograr el ascenso de categoría. Por trabajo, esta vez sí, el Almería mereció mucho más. Pero las dos expulsiones (la de Langa no puede ser roja nunca), unido a los dos goles en el máximo añadido, han provocado que estén peor que cuando, en la última salida, cayeron goleados en Castellón. Ahí no merecieron nada. Esta noche el 'guionista' no les ha dejado que consigan seguir vivos en la lucha por el ascenso directo. Queda luchar por la tercera plaza que concede el playoff de ascenso.

Recibiendo al Racing de Santander la próxima jornada. En la que no podrán contar con Kaiky, Bruno Langa ni un Nico Melamed expulsado tras acabar el encuentro. Como tampoco se podrá sentar en el banquillo Rubi. También expulsado.