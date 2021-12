Los grandes tendrán que esperar otro año para visitar Pulpí (0-1)

No pudo ser por segundo año seguido. El Atlético Pulpileño ha caído eliminado de la Copa del Rey ante el Castellón (0-1) y no podrá recibir, este año, a un grande del fútbol español en el San Miguel de la localidad almeriense. Como ocurriera el pasado curso, cuando perdieron ante el Lugo, los de Sebas López no han sido inferiores a su rival, pero sí les ha condenado la falta de acierto ante el marco contrario. Sobre todo se ha notado en el segundo tiempo, cuando había sobre el rectángulo de juego más de los habituales en el campeonato liguero. En ese tramo, el cuadro almeriense ha puesto cerco a la portería blanquinegra, pero sin acierto. El que los ha condenado a que este viernes tengan que ver lo que podía haber sido y, finalmente, no fue.

SIN TITULARES

Los dos equipos salieron con los menos habituales. Para dar descanso a los que están teniendo más protagonismo en el campeonato liguero y, a su vez, ver a los que menos están disfrutando de minutos. Eso se notó en el poco ritmo del primer tiempo. De ahí que el único peligro llegara a balón parado. Como lo aprovechó el Castellón para anotar el gol que, a la postre, fue el definitivo. Un cabezazo de Esquerdo, en el área pequeña, a la salida de un córner.

Con el marcador en contra, los locales se quitaron la mochila de la espalda y fueron a por la portería contraria. Antes del descanso, dos ocasiones que no encontraron puerta. Tras la reanudación, con más titulares en el campo, hasta en cinco veces se rozó el empate. Pero no era el día de los delanteros ni de los que se atrevían a que un lanzamiento propio pudiera suponer el empate.

La desesperación llegó en el 89. Cristo remató para que Iván Martínez despejara como pudiera. San Miguel ya cantaba el tanto del empate, cuando Pablo Aguilera y Mati llegaban antes que la zaga visitante para empujarla. Nada de nada. El primero quiso poner el pie, estando en peor posición que se compañero, y su remate se fue fuera, mientras que el sudamericano se quedaba compuesto y sin gol.

Buena imagen de los jugadores entrenados por Sebas López, pero sin el premio de estar en el sorteo de este viernes, en el que sí estará la UD Almería, como único representante del fútbol almeriense. No habrá, por tanto, posibilidad de duelo provincial.