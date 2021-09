La Junta anima al 9% de población de Almería aún sin vacunar a que acuda a alguno de los 11 puntos habilitados

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha animado al nueve por ciento de la población diana de la provincia de Almería que aún no ha iniciado su pauta de vacunación contra el covid-19 a que acuda a alguno de los once puntos articulados por la Consejería de Salud y Familias, para los que no es necesario tener cita previa, de cara a iniciar el proceso de inmunización.

En declaraciones a los medios, la delegada ha recomendado a quienes aún no hayan comenzado a vacunarse a que hablen con su médico de cabecera o cualquier profesional sanitario para solventar sus "dudas" o "miedos" y así "reforzar esa protección" colectiva frente al coronavirus que ofrece la vacunación.

En esta línea, Sánchez Torregrosa ha hecho un llamamiento especial a las mujeres embarazadas, a las que ha llamado a la vacunación "independientemente del momento de gestación en el que se encuentren". "Hemos visto que muchas han tenido problemas y alguna ha perdido la vida, hay que ser muy prudentes", ha dicho la delegada, quien ha recordado que las propias matronas de los distintos distritos sanitarios están realizando llamamientos con este fin.

La titular provincial de la Junta ha dado cuenta además de que esta misma semana se ha iniciado el proceso para inyectar una tercera dosis de refuerzo a las personas inmunodeprimidas o con patologías severas a la que desde Salud Pública se dio el visto bueno hace poco más de una semana, si bien aún no se disponen de datos sobre el avance de este colectivo.

La representante del Gobierno andaluz en la provincia ha recordado que ya son más de 554.000 personas las que han completado la pauta de vacunación en Almería, esto es, un 76,2 por ciento de la población diana, lo que "hace que se lo pongamos mucho más difícil al virus tanto para contagiarnos como para trasladarlo".

PRUDENCIA Y SENTIDO COMÚN

No obstante, ha incidido nuevamente en su mensaje de "prudencia" ante los 66 nuevos casos notificados este jueves y los tres nuevos fallecidos conocidos, que elevan el total a los 917 desde el inicio de la pandemia. "No podemos olvidar que siguen siendo 47 almerienses hospitalizados por covid, 17 de ellos en la UCI jugándose la vida", ha insistido.

Con una tasa de 111,5 casos por cada 100.000 habitantes, que revela una "tendencia a la baja", la delegada ha calificado de "coherente" y "muy positiva" la bajada a nivel 1 de alerta de toda la provincia, lo que va a permitir "movernos con más libertad" y mejorar las condiciones del mundo de la cultura, "que ha estado cerrado" a causa de las restricciones.

"Es un alivio poder dar buenas noticias y sobre todo a esos sectores que tan mal lo han pasado", ha añadido la delegada, quien aún así ha pedido que no se deje de lado el uso de la mascarilla ni la higiene de manos para tener a raya el virus.