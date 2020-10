José Gomes: "Los jugadores deben entrenar, jugar y callar"

José Gomes, entrenador de la UD Almería, ha dejado claro, una vez más, que no se corta a la hora de responder cualquier cuestión que se le haga. Ni deportiva ni de nada que tenga que ver con su equipo. No regatea. Va 'rematando' todas las preguntas que le hacen. Aunque el tema sea espinoso entre sus jugadores. Como el que ha habido, en los últimos días, entre Radosav Petrovic y Samú Costa. Los dos pivotes que han sido protagonistas, en diferentes momentos, desde que acabara el partido en Las Palmas, el pasado sábado.

En la previa del encuentro ante el Cartagena (miércoles, 21.30 horas) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el técnico portugués ha comparecido y le ha dado un 'tirón de orejas' a sus dos pupilos. El serbio declaró, en la emisora oficial del club, que "la actitud del equipo ha sido una mierda". Al respecto, Gomes ha indicado que "entiendo que en caliente no se debe hablar. Petrovic no debía haber hablado como lo hizo. Dentro, en familia, se debe hablar todo. He hablado con él y está aclarado". El 'tirón de orejas a Samú Costa llega por haber escrito, en sus redes sociales, que "mejor no hablar. Se demuestra en el campo". Un claro mensaje hacia su compañero. "Error también que Samú haya contestado. Jugador tiene que entrenar, jugar y callar". Ni más ni menos.

Porque "ya tenemos problemas suficientes con los puntos que no tenemos. No hace falta que nosotros mismos creemos más problemas". Por lo que mensaje para todos. "Los jugadores deben salir al campo para demostrar el nivel que hay. No hay caso. La plantilla se lleva bien", sentenció este asunto.

CAMBIOS

De cara al choque, "no habrá ninguna revolución. Tampoco quiere decir que si sale uno u otro sea el culpable de lo que ha pasado. No vayamos a interpretar por un árbol como si fuera todo el bosque. Cambios habrá para manejar la fatiga". Hay que recordar que es el segundo partido de los cinco que deben disputar en apenas dos semanas.

Todo tras tres derrotas seguidas. De muy distinta manera. "Los últimos resultados malos que hemos tenido, más que por el contrario, han sido por lo que no hemos sabido capaces de hacer". Con un gran problema en las dos áreas. Sin marcar y regalando goles. "El gran problema que hemos tenido no ha sido por lo que nos ha hecho el rival. Si analizamos los dos goles de la UD Las Palmas, es suficiente para explicar lo que quiero decir. Debemos estar siempre concentrados. Conceder un gol o no en los primeros minutos"

Enfrente, el Cartagena al que elogió Gomes. "El Cartagena nos debe dar el máximo respeto. El trabajo que están haciendo su entrenador es muy bueno. Equipo muy bien organizado. Cerrando muy bien las líneas. Con mucha movilidad de los dos delanteros".

En cuanto al choque, ambos técnicos coinciden en que adelantarse será clave. "Conceder un gol en los primeros minutos hace que no se jueguen muchos minutos. Se pierde mucho tiempo. El partido tiene 35 minutos de tiempo útil. Nosotros tenemos 23 de posesión. Solamente 7 en último tercio. Es un desafío duro", apuntó en números. "Sabemos que será así y no podemos hacer nada. Porque no se añade todo el tiempo que se pierde. Lo que debemos hacer es aprovechar muy bien ese tiempo y no conceder atrás".

En lo que no quiso pararse es en hablar de su futuro. "Estoy contento porque tenemos otra oportunidad de revertir la situación. Me siento como un entrenador de un equipo grande que lucha para ser campeón. Pero llevamos tres derrotas en cuatro partidos". Algo que han comprobado desde la cúpula. "La información que obtienen nuestros jefes, porque nos ven todos los días, y la experiencia que llevan de un año, hace que la paciencia la tienen. Pero hay que ganar. Esto lo sabemos todos. Cuando no se pueden cambiar futbolistas, se cambia el entrenador. Pero saben que no es el problema". Dando un paso al lado si hiciera falta. "Si yo viera que no tengo capacidad, sería el primero en irme. Pero hablo con los directivos y sabemos lo que hay".

Para mañana, el que seguro no estará es Arvin Appiah. El extremo "ha entrenado solamente dos veces". Al tener ficha del 'B', "cuando esté disponible, jugará un par de partidos con el filial primero y ya estará con nosotros". Lesionado está Lazo, la única baja para el choque.