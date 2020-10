José Gomes (UD Almería): "Si hago algún cambio es para no tener un bajón"

"De no ser porque es tan corto el tiempo entre un partido y otro, lo normal sería no hacer ningún cambio. Pero si lo hacemos es para dar descanso a algunos jugadores. Porque si no lo manejamos, llegará el momento que tendremos un bajón". Así ha resumido José Gomes su sentir a poco más de 30 horas para el partido que la UDA debe disputar este miércoles (19.00 horas) en Castalia ante el Castellón. Palabras pronunciadas días después de que el pasado sábado rompieran la racha de cuatro jornadas sin ganar, en lo que fue, hasta el momento, el mejor partido de los rojiblancos. Venciendo y goleando a un Fuenlabrada que llegaba al Estadio de los Juegos Mediterráneos como el único invicto hasta entonces de la Liga SmartBank.

Pero el calendario marca que desde hace 10 días y hasta, casi, final de noviembre, los equipos que no pudieron comenzar la competición liguera por haber jugado playoff de ascenso tengan que disputar nueve partidos. Sin tiempo de descanso entre uno y otro. Un hecho que llevó a la crítica del técnico portugués. "Si jugamos todos los partidos ahora, serán nueve encuentros tan seguidos. No hay una liga en el mundo en jugar tanto sin descanso. No son superhombres", ha declarado el luso en la rueda de prensa previa a la cita contra el Castellón.

CASTELLÓN

Al que ha elogiado. "Espero al mejor Castellón. No tienen problema en buscar la espalda del contrario. Por los partidos que ha hecho, creo que podrían llevar más puntos. No tienen miedo a jugar". En cuanto a la forma del equipo entrenado por Óscar Cano, "el Castellón es un rival muy ordenado. Con línea de 5 atrás, movilidad y que le gusta jugar en ataque. Rival duro por la forma que se defiende".

Aunque se quiso centrar más en los suyos. Que llegan tras haber jugado su mejor partido. Eso sí, pies en el suelo. "Hay que mantener lo que hemos enseñado. Tampoco hemos ganado nada. Hay que dar consistencia y valorar lo que hicimos. La misma alegría de ganar y disputar cada balón", apuntó. Porque esta competición, más en esta época, no da ningún respiro. "No podemos relajarnos. Mantener la misma dinámica. Seguimos lejos de lo que queremos y del lugar en el que queremos estar. Si es posible, poder mejorar. Todavía tenemos cosas que mejorar", destacó. Dejando el margen de mejora para sus pupilos. "Mis jugadores tuvieron placer en jugar ante el Fuenlabrada. Pero la vida en fútbol siempre se está bajo presión. Sabemos que existe tenemos que jugar con ella. No puede ser que esa presión sea en contra. Esas piedras que nos quitamos de la mochila hay que intentar que no entren de nuevo".

JOSÉ CORPAS

En un choque en el que hubo un jugador que destacó por encima del resto. José Corpas anotó los tres goles. En la previa de la cita en Castellón, José Gomes lo volvió a poner de ejemplo. "(Corpas) es un ejemplo para sus compañeros porque entrenaba a tope sin tener minutos. Ha cogido con las dos manos la oportunidad que ha tenido". Un mensaje para el vestuario. "Cuando se gana y se pierde es por el equipo. (Maras y Cuenca) Han estado más fuertes y ganaron más duelos. Pero también es que les llegaron menos veces por el trabajo de los que tenían delante". En la posición que ocupaban Samú Costa y Morlanes. Del último tuvo que hablar. "(Morlanes) Es un futbolista de calidad y que, en su posición, sabe lo que tiene que hacer. Jugar en corto o hacerlo en largo. La calidad de un jugador no es que sepa hacerlo, es en el momento de ejecutarlo. A nivel de decisión, es de mucho nivel".

El nivel que le pide a sus pupilos. A los que no puede poner a todos porque cuenta con una plantilla de 30 futbolistas. "No me gusta trabajar con una plantilla de 30 jugadores. Pero tenemos que entender en la época que estamos por la COVID. Y estamos más protegidos". Que lo estarán sobre todo cuando lleguen los puntos en juego.