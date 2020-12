El Hospital Torrecárdenas, seleccionado para un plan pionero de diagnóstico precoz de VIH y hepatitis C

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha sido seleccionado para ser el hospital andaluz que participará en la implantación del programa FOCUS, una iniciativa pionera para el diagnóstico precoz de infecciones como el VIH y la hepatitis C en hospitales y centros de sanitarios que atienden a poblaciones vulnerables y con alta prevalencia tras el acuerdo de colaboración que han firmado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Gilead Sciences.

La doctora del Servicio de Hepatología del hospital referente de la provincia, Marta Casado, ha señalado que “el ser único hospital de Andalucía seleccionado para la implantación de este programa es muy importante para nosotros, hay que recordar que este acuerdo constituye una iniciativa pionera para el diagnóstico de infecciones virales crónicas a nivel hospitalario.

EXTINGUIR LA HEPATITIS C

La primera fase de este innovador y ambicioso proceso se va a hacer aquí, dada nuestra amplia trayectoria en diferentes programas de eliminación de la hepatitis C, para poder extenderse posteriormente a otros hospitales andaluces”. Hay que recordar que FOCUS es un programa de salud pública desarrollado por Gilead en Estados Unidos, desde el año 2010, y que ya ha realizado más de once millones de pruebas de sangre para VIH, Hepatitis B y C en todo el mundo.

El objetivo a nivel hospitalario, ha señalado la doctora Marta Casado, “es implantar el cribado de la hepatitis C en el Servicio de Urgencias para así aumentar la tasa de diagnóstico de esta infección y reducir el numero de pacientes que desconoce su estado de infección y garantizar su acceso a la tratamiento y curación de esta infección. Todo ello siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para poder extinguir la hepatitis C en España en los próximos años”. Además, “todo el circuito se complementa con un consentimiento informado y una vía clínica que garantiza una rápida valoración de los casos positivos por el especialista”, ha detallado la doctora Marta Casado.