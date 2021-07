Hospital Torrecárdenas inicia en Urgencias el programa Focus para la detección precoz de las hepatitis víricas

El Hospital Universitario Torrecárdenas, el primer centro hospitalario andaluz seleccionado para desarrollar el Programa FOCUS, ha iniciado en el Servicio de Urgencias este programa que permite compartir experiencias, casos de éxito y proyectos con los que se pretende sistematizar la detección de las enfermedades virales de transmisión sanguínea, como el VIH o las hepatitis víricas B y C, al integrarlas en el circuito clínico sanitario junto a otras pruebas rutinarias.

El hospital referente de la provincia de Almería fue seleccionado para ser el primer hospital andaluz que participa en la implantación del programa FOCUS junto con 50 centros de atención primaria en los distritos sanitarios de Sevilla, Málaga, Costa del Sol, Poniente de Almería y Metropolitano de Granada.

ÚNICO SELECCIONADO DE ANDALUCÍA

El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha destacado que “el ser único hospital de Andalucía seleccionado para la implantación de este programa es muy importante para nosotros, hay que recordar que este acuerdo constituye una iniciativa pionera para el diagnóstico de infecciones virales crónicas a nivel hospitalario. La primera fase de este innovador y ambicioso proceso se ha venido realizando aquí, dada nuestra amplia trayectoria en diferentes programas de eliminación de la hepatitis C, para poder extenderse posteriormente a otros hospitales andaluces”. Hay que recordar que FOCUS es un programa de salud pública desarrollado por Gilead en Estados Unidos, desde el año 2010, y que ya ha realizado más de once millones de pruebas de sangre para VIH, Hepatitis B y C en todo el mundo.

Por su parte, la doctora Marta Casado, hepatóloga y especialista del servicio de digestivo del Hospital Universitario Torrecárdenas, ha señalado que “la implementación del Programa FOCUS supone un importante y novedoso avance en el abordaje de estas patologías. Desde ahora, todo paciente adulto que acuda a nuestro servicio de urgencias sin una prueba previa de hepatitis C y al que se le tenga que realizar una analítica por algún otro motivo será elegible para realizar dicha prueba en nuestro hospital”. Este programa, que tendrá una duración mínima de un año, con posible prorroga a tres años para obtener datos consistentes que apoyen las estrategias de diagnóstico de los pacientes, permitirá sistematizar la detección de estas infecciones al integrarlas en el circuito clínico sanitario junto a otras pruebas rutinarias.

“Muchos pacientes forman parte de grupos vulnerables, con un escaso vínculo con el sistema sanitario y, otros, no son conscientes de sus factores de riesgo actuales o previos para la enfermedad. El único uso que muchos suelen hacer del sistema es el servicio de urgencias, por lo que esta es una oportunidad imperdible de hacer un diagnóstico que puede salvar la vida del paciente.”, ha explicado la doctora Casado.