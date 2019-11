Guti: "Soy ambicioso y el proyecto del Almería también lo es"

José María Gutiérrez 'Guti' se ha mostrado en su presentación como lo que fue como jugador de elite. Con una gran ambición para lograr los objetivos que se marca en esta su primera temporada como primer entrenador en un equipo de fútbol profesional. Y ha llegado a una UDA que es, tras 14 jornadas, el segundo clasificado de la Liga SmartBank. Es decir, en puestos de ascenso directo a la Liga Santander. Lo que hace, todavía más, que aumente la presión que pueda tener por parte de Turki Al-Sheikh. Porque el presidente de la entidad, con el que ha estado reunido en los últimos días en Egipto, lo ha contratado para suplir a un Pedro Emanuel que ha dejado al equipo en la parte más alta de la clasificación y, números en manos, cumpliendo con lo que se propuso al comienzo del ejercicio.

Pero la realidad es que ha habido cambio y Guti ya está en Almería. Sabiendo lo que hay y lo que quiere su nuevo jefe. “Turki Al-Sheikh es un hombre muy ambicioso, como yo. Quería un proyecto con un gran objetivo y el Almería lo tiene”, fueron sus palabras cuando se le preguntó por la reunión que tuvo con el empresario saudí. “La exigencia va a ser máxima, así lo saben ya los jugadores”, que también lo tenían claro desde que a comienzo de agosto llegó la nueva propiedad al club.

Sobre sus futbolistas ha hablado. Un plantel en el que “tenemos grandes jugadores y vamos a sacar el máximo de ellos”. Al que se deberá adaptar porque no ha podido configurar él la plantilla. “El entrenador se tiene que adaptar a sus jugadores, pero el objetivo está claro, siempre ganar”, ha apuntado. Eso sí, “quiero dar mi propio estilo, un equipo agresivo, cómodo con y sin balón, feliz y contento en el campo”.

Lo que hará que la afición pueda estar más satisfecha viendo el juego del equipo. “Junto a la afición conseguiremos el objetivo”, ha insistido. La primera prueba será este domingo ante el Real Zaragoza. Es el único pensamiento que tiene. Como lo ha demostrado en su presentación. “A mí no me importa el Realmadrid, todos mis pensamientos están con el Almería”. Ni tan siquiera en otras cosas que no sea el trabajo. "No pienso en el contrato, quiero trabajar por el ascenso y conseguirlo”. Para que su estancia sea satisfactoria y poder disfrutar y hacer disfrutar a los rojiblancos. “Estoy muy contento con la ciudad. Vamos a disfrutar de ella los próximos meses”. Mensaje final del Guti entrenador. La primera rueda de prensa como primer técnico de un equipo profesional.