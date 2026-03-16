La Guardia Civil interviene más de 300 prendas falsificadas en un mercadillo de Berja

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha asestado un nuevo golpe contra el comercio ilegal en la provincia. Efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de El Ejido han intervenido más de 300 prendas de ropa falsificadas que estaban a la venta en dos puestos del mercadillo semanal de Berja.

La actuación tuvo lugar en la mañana del pasado 23 de febrero, dentro de los servicios que el Cuerpo desarrolla periódicamente para la prevención de delitos contra la propiedad industrial. Durante la inspección de los puestos, los agentes detectaron numerosas prendas que reproducían de forma fraudulenta marcas de reconocido prestigio.

Un golpe a la economía sumergida

Como resultado, la Guardia Civil ha investigado a dos personas por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial. Se procedió a la aprehensión de más de 300 artículos textiles, entre camisetas, sudaderas, chándales y jerséis, que eran comercializados como si fuesen originales.

La Benemérita ha destacado que "la actuación pone de manifiesto el compromiso firme de la Guardia Civil con la protección del comercio legal y de los consumidores". Además, recuerda que la venta de productos falsificados supone un grave perjuicio económico para las marcas y comerciantes, constituye un engaño al consumidor y favorece la economía sumergida.

Recomendaciones para el consumidor

Se recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones ante la posible adquisición de estos productos, sobre todo en mercadillos y puntos de venta no autorizados. Se debe desconfiar de precios anormalmente bajos, comprobar la calidad del etiquetado y del producto, así como exigir siempre el tique de compra.

La Guardia Civil insiste en que "la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar y erradicar la venta de productos falsificados", para lo que existen canales como el teléfono 062 o la aplicación “Alertcops”. Las diligencias y la mercancía intervenida ya han sido puestas a disposición judicial.