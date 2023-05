El gran evento de la concienciación y la diversión del CCT por el Día Mundial del Medio Ambiente

Esta vez, CBRE y el Centro Comercial Torrecárdenas, nos sorprende con un gran evento que se celebrará el día 3 de junio, rindiendo homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente. Una fecha muy simbólica, ya que las instalaciones y gestiones del centro siempre se han diferenciado por su concienciación y ética medioambiental.

Muchos de los servicios que ofrecen se caracterizan por ser eco-friendly, como la administración de sus recursos energéticos, provenientes de fuentes 100% renovables. También, poseen un sistema de control que garantizan la máxima optimización de sus recursos energéticos, además de utilizar iluminación 100% LED y un diseño de sus instalaciones que favorecen el aprovechamiento al máximo de la luz exterior. Asimismo, cuentan con un “Área de Sostenibilidad”, donde se han implantado diversos dispositivos para favorecer el reciclaje.

Esta visión tan verde ha sido el motor para la organización del impresionante y espectacular evento del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará en una fecha muy importante para todos, recordando el respeto y el cuidado que le debemos a nuestro ecosistema. Por eso, el día 3 de junio, a partir de las 10:30 de la mañana, la Plaza Mónsul acogerá a todas las familias que quieran pasar un increíble día aprendiendo sobre el medio ambiente de manera lúdica y entretenida, participando en numerosas actividades, talleres e interesantes exhibiciones.

Los niños y familias conocerán más de cerca los métodos de trabajo, patrullas y motos que conforman el SEPRONA, además de poder participar en talleres interactivos impulsados por asociaciones sin ánimo de lucro.

La naturaleza será la temática destaca en las actividades para los más pequeños. En “Naturaleza con cabeza”, podrán elaborar su propio herbario y obtener conocimientos sobre la flora urbana. Asimismo, podrán participar en el taller “Bombas de semillas”, y podrán plantarlas dónde deseen. También, el reciclaje importa, y mucho. Los niños podrán desarrollar su creatividad creando una segunda vida a materiales reciclados, además de concienciarse sobre la problemática sobre residuos plásticos. Todas las actividades estarán dirigidas por un animador, el cual informará, invitará y animará a los más pequeños y sus familias a unirse a las múltiples actividades lúdicas, aprendiendo sobre el respeto y cuidado del medioambiente.

Para finalizar un día lleno de emociones y aprendizajes tan ecos, las actividades concluirán a las 12:30, pero seguirá la diversión dentro de las instalaciones, concretamente, en la Plaza del Cine, con un Cuentacuentos muy original, que sensibilizará sobre la deforestación a los niños de manera muy especial con su actuación.

Para recordar este día tan único, todos los niños y niñas que participen en los talleres se llevarán a casa su merchandising sostenible del Centro Comercial Torrecárdenas, el cual consiste en semillas de flores silvestres para plantar en su lugar favorito.

Todo ello no finaliza con el evento, ya que durante el evento se anunciará una próxima acción sostenible entre el Ayuntamiento de Berja y el Centro Comercial Torrecárdenas: La reforestación de la localidad almeriense de Castala.

El 3 de junio, los niños y familias tendrán la oportunidad de vivir de nuevo un gran evento organizado por el Centro Comercial Torrecárdenas, en donde no faltará la diversión, la concienciación y el aprendizaje sobre el medioambiente.

