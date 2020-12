Farmacia, transporte, guarderías, climatización... estas son las ofertas de empleo para trabajar en Alemania

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea sobre ofertas de trabajo en Alemania para contratar a diversos profesionales, como personal cualificado en la instalación de sistemas de climatización, farmacia, transporte en camión y personal educador para primera infancia.

Según traslada la Junta en una nota, Eures cuenta con ayudas financieras para la movilidad, para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).

PUESTO DE TRABAJO: ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

La oferta dirigida a personal cualificado en instalaciones de climatización la realiza una empresa que requiere personal especializado en el reemplazo e instalación de sistemas de calefacción de gas, petróleo y energía solar. Las personas aspirantes deben presentar sus candidaturas antes del 15 de enero de 2021 escribiendo a ZAV-IPS-Berlin-Brandenburg@arbeitsagentur.de

La empresa requiere formación en climatización y conocimientos básicos de alemán y ofrece un contrato a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario bruto de 2.600 euros (si se tienen 3 años de experiencia y la formación requerida) más un bono mensual. Además, proporcionará tutorización con mentores, en algunos casos españoles, formación continua, vehículo, herramientas, ropa y teléfono de trabajo y ayuda para los trámite burocráticos en Alemania.

PUESTO DE TRABAJO: EDUCADORES

Por otra parte, una empresa de Frankfurt realiza una oferta para contratar a personal educador de preescolares y jardines de infancia de carácter multilingüe, con incorporación en verano de 2021. La empresa ofrece empleo a tiempo completo con 38,5 horas semanales, contrato temporal durante los primeros meses con salario bruto de 2.800 euros y la posibilidad de acceder a un contrato fijo posterior con salario inicial de 3.104 euros brutos y bonificaciones anuales. También ofrece ayuda para completar un curso de alemán en España y después en Alemania y para los costes de reconocimiento de la titulación, el viaje y la reubicación, así como apoyo en el alojamiento.

Las personas aspirantes deben tener el Grado o diplomatura en educación infantil o primaria o formación profesional superior en educación infantil. La experiencia profesional y los conocimientos de alemán no son obligatorios pero sí una ventaja. Las candidaturas deben enviarse a ZAV-IPS-Hessen@arbeitsagentur.de antes del 31 de enero.

PUESTO DE TRABAJO: CAMIONEROS

En el ámbito del transporte el SAE difunde una oferta para personal conductor de camiones de 12 o 40 toneladas para viajes diarios, con posibilidad de incorporación inmediata. Se requiere permiso de conducción categoría C o CE y carné de conducir y nivel A2 de alemán, con posibilidad de financiar la formación en el idioma y el ofrecimiento de ayuda para el alojamiento. El contrato es indefinido y a tiempo completo con salario a partir de 2.200 euros. Las personas aspirantes deben dirigirse a ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de con la referencia BY-SPED-779, con fecha límite el 26 de febrero.

Existe otra oferta para conducción de camiones de una empresa de Baja Sajonia que busca personal con conocimientos básicos de alemán (nivel A2) y experiencia laboral. Ofrece contrato fijo con salario inicial de 2.900 euros al mes brutos, 30 días de vacaciones y formación continua. Los aspirantes deben enviar sus candidaturas a ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de con la referencia NRW-434-SPED antes del 25 de enero de 2021.

PUESTO DE TRABAJO: FARMACÉUTICOS

El servicio de empleo alemán, el ZAV, también está reclutando a farmacéuticos/as para trabajar en la ciudad de Aquisgrán. Los requisitos son contar con estudios de Farmacia finalizados, permiso de trabajo en esta especialidad, experiencia laboral y nivel B1 de alemán como mínimo. La empresa ofrece salario marcado por convenio y apoyo en el alojamiento y los trámites administrativos. Las candidaturas deben enviarse a ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de con la referencia NRW-427-GES antes del 25 de enero de 2021.