La ejidense Reme, de 71 años, primera vacunada de covid en Almería: "No me duele ni chispa"

La vacuna contra el coronavirus ya está en Almería. Llegó el día más esperado por todos.

Este domingo, 27 de diciembre, la primera mujer en recibir la vacuna contra la covid-19 ha sido Reme, una ejidense de 71 años, usuaria de la residencia Ciudad de El Ejido. Según ha declarado, se siente "muy bien" y ha comentado que "es un momento muy bueno, muy esperado pues llevábamos ya tiempo esperándo". Reme ha indicado, además, que ha sido una "buena oportunidad para mi". El pinchazo no le ha dolido nada: "No he sentido absolutamente nada, ha sido un vacuna perfecta, no me he enterado de nada, no me duele ni chispa. Estoy muy contenta", afirmaba.

Eso ocurría en la mañana de este domingo. Por la tarde, los primeros sanitarios de la provincia en vacunarse han sido los profesionales del Hospital de Poniente de El Ejido. Finalmente mañana se vacunarán los mayores de la residencia de El Zapillo de la capital almeriense aunque estaba previsto que la vacunación tuviera lugar a lo largo de la jornada de este lunes.

CRIBADOS

Mientras, continúan los cribados poblacionales para detectar casos positivos de coronavirus en las localidades almerienses con mayor incidencia de la covid-19.

Está previsto que se realicen un total de 2.057 test de antígenos; este lunes están citadas 461 personas en La Mojonera, el martes 1.000 en Níjar y el miércoles 596 vecinos en Vera. El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, ha animado “a todas las personas que sean citadas a participar porque estos muestreos nos ayudan a detectar posibles casos de personas asintomáticas de Covid-19”.