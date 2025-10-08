COPE
Almería

Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en El Ejido

El supuesto agresor realizó tocamientos a una niña de corta edad en la barriada ejidense de Las Norias de Daza. El subdelegado del Gobierno confirma la detención tras la rápida actuación de la Guardia Civil.

Europa Press

Jordi Folqué

Almería - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este martes a un hombre acusado de una agresión sexual por tocamientos a una niña de corta edad en Las Norias de Daza, en el municipio de El Ejido (Almería).

A preguntas de los medios, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado el arresto de un varón tras la "rápida actuación" por parte de la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar de los hechos tras los avisos.

En este sentido, el arrestado permanece en dependencias policiales mientras que se avanza en la confección de diligencias antes de ponerlo a disposición de un juez de El Ejido.

