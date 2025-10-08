Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en El Ejido
El supuesto agresor realizó tocamientos a una niña de corta edad en la barriada ejidense de Las Norias de Daza. El subdelegado del Gobierno confirma la detención tras la rápida actuación de la Guardia Civil.
Almería - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este martes a un hombre acusado de una agresión sexual por tocamientos a una niña de corta edad en Las Norias de Daza, en el municipio de El Ejido (Almería).
A preguntas de los medios, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado el arresto de un varón tras la "rápida actuación" por parte de la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar de los hechos tras los avisos.
En este sentido, el arrestado permanece en dependencias policiales mientras que se avanza en la confección de diligencias antes de ponerlo a disposición de un juez de El Ejido.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE ALMERÍA
"Se ha incumplido la ley antiblanqueo y se han superado los límites de pago en efectivo que pone el propio PSOE en sus normas internas"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h