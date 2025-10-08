Juan Domingo De la Cruz: "Rafa Rullán encajaría perfectamente en el baloncesto de hoy"

Rafa Rullán ganó tres Copas de Europa y una Recopa, cuatro intercontinentales, en España 14 ligas, nueve Copas, jugador de un equipo de leyenda del Real Madrid y fijo en la selección española. Antes de los Rudy Fernández, Sergi Llull o Álex Abrines de la época reciente, el pionero balear fue Rafa Rullán.

Hace unos meses nos dejaba y desde entonces ha rondado la idea entre los dirigentes del club de Sóller, Joventut Mariana, y de la Federación Balear, de rendir un homenaje merecido que recuerde su figura.

Centenares de partidos en blanco y negro y color en un baloncesto que no se llamaba ACB y en el que los duelos con el Barcelona eran de época. Rullán es una leyenda, y otra leyenda, su compañero de selección y rival de clubes, Juan Domingo De la Cruz, le ha recordado este miércoles en DEPORTES COPE BALEARES justo cuando se va a celebrar un emotivo homenaje este sábado en el que participará el propio De la Cruz.

Para Juan Domingo De la Cruz, Rafa fue un adelantado por su forma de jugar, un cuatro abierto tirador, algo que no se estilaba por entonces donde los interiores sobre todo eran jugadores de zona, no tiradores.

El día de homenaje será este sábado 11 de Octubre y el lugar el pabellón de Son Angelats en Sóller, el pueblo del que era Rullán pese a haber nacido en Palma. Los veteranos del Real Madrid se medirán con una selección Joventut Mariana/Mallorca. Además habrá coloquios sobre su figura con compañeros, otras leyendas como Juan Antonio Corbalán y Fernando Romay.

Se descubrirá un mural y una placa en homenaje a Rafa Rullán en el pabellón solleric, en recuerdo permanente en el recinto. Finalmente se emitirá un vídeo repasando su trayectoria.

El partido está previsto para las 10:30h.