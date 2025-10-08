El cambio por el que vas a cobrar menos a partir de enero: "El Gobierno ha optado por subir cotizaciones y eso significa menos sueldo y más costes para la empresa"

Nuevo hachazo del Gobierno a los trabajadores. A partir de enero de 2026, notaremos que nuestra nómina decrece un poco más debido a una cotización adicional aprobada en el marco de la reforma de las pensiones.

El invento lleva por nombre Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Según el Gobierno, se trata de una tasa fundamental para fortalecer y garantizar las pensiones. Su objetivo es paliar el déficit de la Seguridad Social, de manera que pueda haber más ingresos en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en la hucha de las pensiones, como se le conoce comúnmente.

Hasta agosto de este año, el fondo había acumulado algo más de 12.600 millones de euros. Ese dinero da para pagar 29 días de pensiones contributivas. El montante actual está muy lejos del alcanzado en 2011, con una cifra récord de 66.800 millones de euros.

Con la creación del MEI, en 2023, el fondo se ha ido recuperando, en gran medida, por los intereses generados por su colocación en deuda pública. Ahora, con una nueva subida de esta cotización, que pasa del 0,70 al 0,90 por ciento, y que seguirá creciendo hasta el 1,2% en 2029, el Gobierno pretende alargar la agonía de un sistema que no da para más y cuyo futuro, si no hay reformas, pinta muy negro por el envejecimiento de la población española.

Pero entrando en materia, esta subida, que se repartirán empresa (0,75 por ciento) y trabajador (0,15 por ciento), supondrá una rebaja anual en nuestras nóminas de entre 45 y 40 euros para un sueldo medio. En sueldos altos, llegaría hasta los 90 euros.

Y, como apunta en COPE Extremadura, el economista Jesús Bardají, el dinero recaudado no generará derechos de pensión adicionales, sino que será una nueva vía de financiación para la Seguridad Social, destinada a cubrir el agujero del sistema en la actualidad.

“En lugar de reformas profundas que incentivan el empleo, aumentan la productividad y fomentan el ahorro privado, el gobierno ha optado por subir cotizaciones, lo que implica menos sueldo neto para los trabajadores y más costes laborales para las empresas”, apunta Bardaji.

El problema de las pensiones en España, con una deuda de la Seguridad Social que supera los 110.000 millones de euros, se atajaría con una reforma estructural, impulsando un sistema mixto y los fondos privados de pensiones, pero ¿quién le pone el cascabel al gato en esa transición que puede costar muchos votos?

¿Es el sistema de pensiones una estafa piramidal?

El sistema de pensiones en España funciona vía impuestos y por el incremento de la deuda del país para financiarlo. ¿Es sostenible en el tiempo? Unas declaraciones del exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, a principios de este año, crearon bastante revuelo, apunta a una estafa piramidal.

La estafa está en la hucha de las pensiones, que no tiene dinero, pero no en un sistema de reparto por el que los cotizantes de hoy sufragan las pensiones de los jubilados. Es la opinión del economista, profesor de ICADE, Luis Garvía, para el que es fundamental llevar a cabo reformas estructurales.