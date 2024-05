Declarada no apta para el consumo el agua de Roquetas de Mar

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Almería, ha emitido una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua procedente de las redes de distribución de Roquetas de Mar en Almería (Aguadulce, Roquetas de Mar, El Parador, Cortijos de Marín y La Urba) suministrada desde los Pozos Bernal como consecuencia de la parada para mantenimiento en la desalinizadora de Dalíasentre las 8 horas del 29 y las 18 horas del 30 de mayo, que es el principal suministro de agua a la población de Roquetas de Mar.

Como suministro alternativo, durante las labores de mantenimiento de la desaladora, que corresponde a la Administración General del Estado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar usará el agua que proviene de los sondeos Bernal, actualmente afectados por radioactividad natural de las aguas subterráneas y sometidos a una vigilancia intensiva desde el pasado 15 de diciembre por las autoridades sanitarias por esta causa.

Por este motivo, la Delegación Territorial declara como no apta para el consumo el agua distribuida en la red de Roquetas de Mar por superar los valores de Dosis Indicativa (DI) Total. De este modo, el agua suministrada no podrá utilizarse para beber ni para la preparación de alimentos. Sin embargo, indica que no existe inconveniente para su uso para la limpieza del hogar, la vajilla o el aseo personal.

Salud y Consumo especifica que, aunque las analíticas de radioactividad realizadas en la red de Castell del Rey y Red La Joya en enero y febrero de este año ofrecen valores de Dosis Indicativa inferior a la establecida, para caracterizar y evaluar el riesgo, desde el punto de vista radiológico, es necesario disponer de resultados de Dosis Indicativa durante al menos un año, tomadas con periodicidad mínima mensual.

Asimismo, el gestor, en este caso el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, deberá comunicar a la población afectada la calificación del agua y los usos permitidos, así como proporcionar a la población agua apta para el consumo, priorizando aquellos colectivos que puedan considerarse vulnerables. En caso de que se opte por distribución móvil deberá solicitarse el informe sanitario vinculante a la Delegación Territorial.

En esta ocasión, cabe la posibilidad del levantamiento de la prohibición mediante el cambio o reanudación del suministro del agua de consumo a las redes procedente de la desalinizadora Campo de Dalías.